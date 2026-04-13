Wilfred Genee sudah menduga akan terjadi konflik dengan Arjen Robben yang 'sangat menyebalkan'

Insiden antara Wilfred Genee dan Arjen Robben di pinggir lapangan saat pertandingan amatir putra mereka masih menjadi perbincangan hangat. Menurut Valentijn Driessen, konflik tersebut sama sekali tidak mengejutkan, demikian diungkapkan jurnalis tersebut dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf.

Robben, pelatih FC Groningen U-14, melihat timnya kalah 1-0 dari pemuncak klasemen Viktoria, tempat putra Genee bermain. Setelah pertandingan, terjadi perdebatan antara Robben dan wasit, yang kemudian disusul oleh campur tangan Genee.

Hal itu membuat Robben kesal, yang kemudian mendorong presenter Vandaag Inside itu dan membentaknya: “Jangan ikut campur.”

Driessen mengungkapkan bahwa Genee sudah melihat tanda-tanda masalah itu. “Genee sudah membicarakannya sejak minggu lalu. Dia berkata: 'Anakku harus bertanding melawan tim Arjen Robben.' Dia bilang: 'Dia sangat menyebalkan di pinggir lapangan.' Fanatik? Tidak, menyebalkan. Terhadap wasit dan segala hal.”

“Jadi ya, itu terbukti, karena sekarang Robben lagi berurusan dengan wasit.”

Wartawan itu tidak segan-segan mengkritik Robben. “Dan dia juga langsung menendang Genee. Ya, seolah-olah itu semua hal yang biasa. Contoh yang bagus untuk seorang pelatih pemuda, sih.”







