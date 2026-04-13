Wilfred Genee memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rekaman yang mencolok yang memperlihatkan Arjen Robben mendorongnya dalam sebuah pertandingan amatir. Pembawa acara Vandaag Inside tersebut menyatakan bahwa perilaku mantan pemain internasional Oranje itu mengejutkannya dan bahwa insiden tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Menurut Genee, sebenarnya sudah ada sejumlah kejadian sebelumnya yang memicu hal tersebut.

Robben, pelatih FC Groningen U-14, melihat timnya kalah 1-0 dari pemuncak klasemen Viktoria, tempat putra Genee bermain. Setelah pertandingan, terjadi perdebatan antara Robben dan wasit, yang kemudian membuat Genee ikut campur.

Hal itu tidak disukai Robben, yang mendorong presenter Vandaag Inside itu dan membentaknya: “Jangan ikut campur.”

Johan Derksen terkejut melihat rekaman tersebut. “Kamu menganggapnya sebagai lelucon, tapi menurutku tidak lucu jika seorang pemain internasional dengan rekor penampilan terbanyak mendorongmu. Pasti kamu sudah memancingnya, kan,” kata mantan bek kiri itu.

Genee kemudian menceritakan: “Sebelum pertandingan, itu sangat mengharukan, ada wasit tua yang menunggu dengan ponselnya untuk Arjen Robben. Dia ingin berfoto, tapi Arjen tidak mau.”

Genee menggambarkan bagaimana Robben bersikap selama pertandingan dan menyebut perilakunya mencolok. “Saat istirahat, skornya 1-0 untuk tim putraku dan dia sangat marah karena tendangan gawang atau tendangan sudut. Tapi sepanjang babak pertama, dia terus-menerus memaki wasit.”

René van der Gijp tak bisa menahan tawanya saat melihat wasit tersebut. “Ini hanyalah seorang pria yang pada hari Sabtu sekadar ingin menikmati meniup peluit dalam sebuah pertandingan.” Derksen pun mengungkapkan keterkejutannya atas situasi tersebut. “Saya sama sekali tidak bisa membayangkan hal ini terjadi pada Arjen Robben. Ini sungguh memalukan bahwa dia berdiri di depan ruang pelatih seperti orang desa di klub amatir.”

Genee membahas lebih lanjut keputusan-keputusan selama pertandingan yang menurutnya kontroversial. “Di babak pertama, ada gol yang dianulir padahal itu gol yang jelas-jelas sah, seharusnya ada penalti, jadi skor seharusnya 3-0.”

Setelah pertandingan, Genee memutuskan untuk menghampiri Robben sendiri untuk berbicara dengannya. “Jadi saya menghampiri Arjen dan berkata: ‘jangan terlalu dipikirkan.’ Lalu dia berkata: ‘urusan apa kamu?’

Genee awalnya mengira itu lelucon dari mantan penyerang itu, tetapi mengungkapkan dengan detail aneh bahwa itu bukan lelucon. “Dia juga bilang ‘pannenkoek’.”

Valentijn Driessen menyarankan bahwa Genee sengaja mencari konfrontasi, tetapi sang presenter membantahnya. “Saya pergi ke sana karena saya sangat terkejut di babak pertama. Pria kecil itu (wasit, red.) benar-benar kacau dan dia juga melewatkan penalti itu, karena teriakan terus datang dari sisi itu. Di babak kedua, dia masuk ke lapangan dan terus berteriak pada wasit itu... Saya merasa sangat disayangkan.”