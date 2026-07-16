Acara Roddelpraat telah menayangkan rekaman yang dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa Wilfred Genee berselingkuh. Pembawa acara Jan Roos dan Dennis Schouten telah meminta tanggapannya, tetapi ia tidak memberikan tanggapan.

Dalam video yang dimiliki oleh Roos dan Schouten, terlihat bagaimana Genee meraba bokong seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dan menariknya ke arahnya.

“Di sini dia meraba bokongnya lagi. Rekaman ini sangat jelas,” komentar Schouten mengenai rekaman tersebut. “Genee itu, berani sekali,” kata Roos.

Video tersebut kemudian berlanjut. Kini terlihat jelas bagaimana wanita tersebut mencium leher Genee. “Ini bukan sekadar berbisik di telinga. Dia mulai mengisap telinganya.”

Schouten kemudian menunjukkan bahwa ia telah memperlihatkan rekaman tersebut kepada Genee sebelum siaran, dengan pertanyaan apakah ia ingin menanggapinya. Pembawa acara Vandaag Inside memang membaca pesan tersebut, tetapi ia memilih untuk diam.

Reality FBI memiliki rekaman dari sudut pandang lain. Seseorang mengirim pesan berisi informasi tambahan kepada saluran gosip terbesar di Belanda. “Wanita yang tertangkap basah bersama Genee ternyata adalah kenalan lamanya. Konon, dia adalah mantan pengasuh anak bernama Cherise.”

Seorang informan anonim juga menyatakan bahwa ia ‘sering melakukan hal ini’ di d’Oude Enghe, Soest.

Genee telah menikah dengan Lili Genee-Pirayesh sejak tahun 2008. Mereka memiliki dua anak.



