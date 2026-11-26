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Werder Bremen vs Gladbach: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 11 27 Nov 2026 - 14.30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen menjamu Borussia Mönchengladbach di Wohninvest Weserstadion. Ini adalah pertandingan Bundesliga antara tim peringkat keenam dan juru kunci klasemen.

Bremen bangkit secara meyakinkan dalam laga terakhirnya. Saat menang 4-0 atas Hamburger SV dalam derbi Jerman utara, tim asuhan Daniel Thioune tampil impresif di semua lini.

Sebelumnya, Bremen kalah 0-1 dari VfB Stuttgart, tetapi catatan kandang dengan kemenangan atas Hoffenheim dan di Mainz menunjukkan bahwa mereka memiliki fondasi yang stabil. Meski demikian, Thioune masih menghadapi daftar cedera yang panjang, dengan tujuh nama di dalamnya.

Sebaliknya, Gladbach terjebak dalam persaingan menghindari degradasi. Kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund menjadi kekecewaan terbaru mereka. Setelah itu, perdebatan mengenai penalti yang tidak diberikan mendominasi pembicaraan di kawasan Niederrhein.

Pelatih Alexander Blessin kini mengandalkan Daniel Batz di bawah mistar. Kiper berusia 29 tahun itu juga masuk dalam prediksi susunan pemain inti untuk laga di Bremen.

Gladbach sangat membutuhkan poin, sementara Bremen ingin mempertahankan momentum dari kemenangan dalam derbi. Bagian berikut menjelaskan cara menyaksikan pertandingan ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Werder Bremen dan Gladbach?

Werder Bremen memenangi tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir dan kalah dua kali, tanpa hasil imbang. Terakhir, mereka menang 4-0 atas Hamburger SV. Selain itu, Bremen menang 2-0 atas Hoffenheim dan 3-2 saat bertandang ke Mainz. Dua kekalahan mereka adalah 0-1 di Stuttgart dan 2-3 dari Borussia Dortmund di Piala DFB. Bremen mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali.

Gladbach meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan dua kekalahan. Terakhir, mereka kalah 0-1 dari Borussia Dortmund setelah sebelumnya takluk 1-3 dari Hamburger SV. Mereka menang 2-0 atas Karlsruher SC di Piala DFB dan 1-0 atas Standard Lüttich dalam laga uji coba. Pertandingan melawan Paderborn berakhir 0-0. Gladbach mencetak empat gol dan kebobolan empat kali, serta tiga kali tidak kebobolan.

Werder Bremen vs Gladbach: Susunan pemain

Werder Bremen vs Gladbach: Performa

Werder Bremen vs Gladbach: Rekor pertemuan

Werder Bremen vs Gladbach: Klasemen