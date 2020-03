Terharu, Layar Wembley Stadium Tampilkan Bendera Italia

Layar Wembley Stadium menyala dengan menunjukkan bendera Italia di malam yang seharusnya melangsungkan pertandingan antara Inggris dan Azzurri.

Dua tim nasional ini sedianya berduel Jumat malam lalu, sebagai bagian dari persiapan keduanya menghadapi mendantang.

Akan tetapi, pandemi virus corona memaksa pertandingan persahabatan itu dibatalkan, dengan kedua negara kini melakukan lockdown.

Untuk menandai bahwa Jumat malam sebetulnya ada pertandingan kontra Italia, Wembley Stadium selaku tuan rumah pertandingan menyalakan lampu stadion mereka dengan warna bendera Italia: hijau, putih dan merah.

Timnas Innggris kemudian menuliskan pesan mengharukan di Twitter mereka.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy