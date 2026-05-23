Wayne Rooney yang terkejut merasa tahu mengapa Harry Maguire absen di Piala Dunia

Wayne Rooney merasa kasihan kepada rekan senegaranya, Harry Maguire. Mantan penyerang andalan itu berpendapat bahwa bek berpengalaman Manchester United itu layak mendapat tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia.

Hal itu diungkapkan Rooney dalam podcastnya sendiri, yang diproduksi oleh BBC. “Menurut saya, absennya Maguire adalah hal yang paling mencolok bagi saya. Itu memang cukup mengejutkan.”

“Jika melihat performa terbarunya, saya rasa Maguire sangat kecewa karena tidak masuk skuad. Mungkin Thomas Tuchel berpikir bahwa dia tidak ingin menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada Maguire dengan membawanya tanpa memberinya kesempatan bermain. Saya tidak tahu,” saran Rooney, yang tidak menutup kemungkinan bahwa Maguire telah menerima penjelasan pribadi dari Tuchel.

Rooney sendiri lebih memilih Maguire daripada bek Newcastle United, Dan Burn, tetapi dia tidak menyalahkan Tuchel.

“Bahkan dalam keputusan yang tidak saya setujui, saya tetap percaya pada Tuchel dan kualitasnya sebagai manajer, berdasarkan semua yang telah kita lihat darinya,” tutup Rooney dengan nada optimis.

Maguire, yang sejauh ini telah mencatatkan 66 penampilan internasional, merupakan bagian dari timnas Inggris yang mencapai semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia. Empat tahun kemudian, Inggris terhenti di perempat final Piala Dunia di Qatar dengan Maguire di skuadnya.

Akibat cedera, Maguire harus melewatkan Euro 2024, namun kembalinya dia ke skuad The Three Lions untuk laga internasional pada Maret lalu telah membangkitkan harapan sang pemain berpengalaman untuk berpartisipasi dalam turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.