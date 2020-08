Wayne Rooney Dapat Kesempatan Latih Inggris

Mantan pemain Manchester United itu akan melatih negaranya di laga amal bertajuk Soccer Aid yang menurut rencana digelar di Old Trafford tahun ini.

Kapten Inggris Wayne Rooney akan menangani Inggris di laga amal bertajuk Soccer Aid for Unicef, yang menurut rencana digelar pada pertengahan tahun ini.

Topskor sepanjang masa The Three Lions itu akan ditemani wakil manajer Sam Allardyce, sementara David Seaman bertugas sebaga pelatih kiper untuk pertandingan di Old Trafford nanti.

Rooney, yang merapat ke dalam peran pemain-pelatih, telah diberi izin untuk ambil bagian di partai ini sebagaimana ia akan merasakan pengalaman manajerial pertamanya.

Mengenai ini, Rooney mengatakan: “Ambil bagian di Soccer Aid for Unicef adalah sesuatu yang saya inginkan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

“Sebelumnya, saya tidak pernah bisa melakukannya, namun tahun ini jelas berbeda. Saya tentunya sangat bangga untuk diminta melatih tim Inggris dan meski nantinya tidak akan ada penonton di partai ini, ini selalu spesial untuk kembali ke Old Trafford.

“Sederhananya, mewakili negara Anda akan selalu menjadi kehormatan yang besar - dan pertandingan ini tidak terkecuali. Saya tak sabar untuk bekerja dengan Sam dan David.

"Ya, para pemain dan saya ingin memenangkan pertandingan namun kemenangan utamanya adalah menggalang donasi jutaan pounds untuk Unicef. Tahun ini, setiap satu poundsterling yang didonasikan akan otomatis dilipatkan menjadi tiga berkat Pemerintah Britania Raya dan Gavi, Aliansi Vaksin, jadi saya meminta orang-orang berdonasi jika mereka mampu.

“Saya ingin berterima kasih kepada Derby County Football Club yang memberi saya dispensasi spesial untuk ambil bagian di pertandingan ini. Soccer Aid for Unicef adalah sebuah pertunjukan yang selalu coba kami untuk tonton sebagai keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama yang akan ambil bagian tahun ini akan menjadikannya salah satu yang menarik, jadi saya harap semuanya berada di rumah untuk menyaksikan.”

Soccer Aid pertama kali digelar pada 2006 dan itu merupakan gagasan dari Robbie Williams serta Jonathan Wilkes.

Pertandingan tahun ini awalnya digelar pada Juni namun terpaksa diundur karena pandemi virus corona, dan kini diperkirakan akan berlangsung pada September.

Patrice Evra dan David James akan membuat debutnya di laga tahun ini, sementara partisipan tahun sebelumnya yakni Yaya Toure, Wes Brown dan Robbie Keane juga akan kembali ambil bagian.

Tahun lalu tim Inggris kalah dari Soccer Aid World XI lewat penalti setelah pertandingannya berakhir 2-2, dengan juara Olimpiade Usain Bolt turut mencetak gol.