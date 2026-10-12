Kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, meyakini dirinya adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah, sekaligus menilai bahwa catatan golnya belum mendapat penghargaan yang semestinya.

Situs The Athletic merilis cuplikan wawancara Ronaldo dengan jaringan CNN Portugal, di mana sang Don Portugal berkata, "Orang-orang tidak memberikan penghargaan yang layak terhadap level yang saya tampilkan dan gol-gol saya."

Bintang Al Nassr Saudi itu telah mencetak 980 gol dalam 1.337 pertandingan profesional, sepanjang kariernya bersama klub-klub dan tim nasional Portugal.

Ketika ditanya apakah dirinya mengejar angka seribu gol, Ronaldo menjawab, "Segalanya harus berjalan secara alami. Kalau saya mencetak 920 gol, atau 925, atau 930, pemain terbaik dalam sejarah adalah saya, titik."

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

Ia menegaskan, "Angka-angka berbicara sendiri. Kalau saya sampai ke angka itu, yaitu seribu gol, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan merupakan target yang saya ingin capai, tetapi saya tidak berpikir untuk jangka panjang."

Ketika kembali ditanya soal masa depannya dalam jangka panjang, Ronaldo berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin suatu hari saya bangun dan kehilangan motivasi, lalu tidak lagi ingin bermain. Saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa terjadi."

Namun, beberapa jam kemudian, jaringan CNN menghapus teks wawancara Cristiano Ronaldo tersebut.