Pemain Valencia asal Spanyol, Pablo Maffeo, menyampaikan permintaan maaf resmi usai kontroversi yang dipicu oleh pernyataan geramnya dalam sebuah wawancara televisi di antara dua babak laga timnya melawan Real Madrid, pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan klub ibu kota itu dengan skor telak 3-0, dalam rangkaian pekan kedua belas Liga Spanyol, melalui pernyataan yang ia unggah pada fitur Stories di akun resminya di "Instagram".

Radio "Cadena SER" Spanyol menyebutkan bahwa Maffeo berupaya menjelaskan duduk perkara kejadian itu dan meminta maaf atas reaksinya, setelah ucapannya memicu kritik luas, seraya menegaskan bahwa kemarahannya tidak ditujukan kepada jurnalis yang mewawancarainya, dan bahwa ia menaruh hormat kepada para pekerja di bidang media.

Pemain Valencia itu mengawali pernyataannya dengan berkata: "Saya menulis ini karena saya merasa perlu menjelaskan apa yang terjadi di antara dua babak," seraya menerangkan bahwa ia diberi tahu harus melakukan wawancara itu, tetapi sejak awal ia menunjukkan ketidakinginannya, karena ia sadar bahwa dirinya sedang sangat marah, dan bahwa waktunya tidak tepat untuk mengungkapkan pikirannya.

Maffeo menambahkan bahwa pada akhirnya ia diberi tahu bahwa wawancara itu wajib dilakukan, dan ia harus tampil meski tidak menginginkannya, seraya menunjukkan bahwa ia telah meminta maaf kepada jurnalis tersebut langsung setelah pertandingan, dan menjelaskan kepadanya bahwa luapan emosinya tidak ditujukan kepadanya secara pribadi.

Bek Spanyol itu menegaskan rasa hormatnya yang besar kepada semua profesional yang menjalankan pekerjaan mereka, seraya menekankan bahwa jurnalis tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan bahwa tujuan pernyataannya adalah menjelaskan duduk perkara kejadian itu serta menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung siapa pun, sembari menyampaikan permintaan maafnya kepada setiap orang yang memahami reaksinya secara pribadi.

Permintaan maaf Maffeo datang menyusul pernyataannya kepada saluran "DAZN" saat jeda babak pertama, ketika ia menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pelaksanaan wawancara itu, dengan berkata: "Saya sama sekali tidak ingin melakukan wawancara ini, ini konyol. Jika memang harus dilakukan, maka akan terjadi dan selesai. Tidak ada gunanya, kami sedang bermain dalam sebuah pertandingan."

Ucapan pemain Valencia itu tidak hanya sebatas menolak wawancara, tetapi ia juga melontarkan kritik terhadap wasit, dengan menganggap bahwa timnya mendapat keputusan-keputusan yang tidak adil, dan berkata: "Pelanggaran yang tidak ada diberikan. Tanyakan apa pun yang kalian mau kepada saya, kami butuh wasit yang lebih adil. Tidak ada pelanggaran pada gol pertama, dan itu berdampak pada kami."

Real Madrid sebelumnya telah memastikan kemenangan dengan skor telak 3-0 di Stadion Mestalla, meraih kemenangan kedelapan beruntun di seluruh ajang, sementara Valencia melanjutkan hasil-hasil negatif di kandangnya sendiri, hingga tetap berada di peringkat kedua dari bawah pada klasemen Liga Spanyol.