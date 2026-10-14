Wawancara ganjil berdampak sangat besar bagi Lisandro Martínez; rekan-rekan setimnya memihak

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Manchester United mempertimbangkan untuk menjual Lisandro Martínez pada musim dingin ini, tulis Sky Sports pada Rabu siang. Bek itu melontarkan sejumlah pernyataan blak-blakan tentang petinggi klub setelah kekalahan 2-0 dari Atlético Madrid di Liga Champions.

Pada Selasa malam, Manchester United melanjutkan awal musim yang buruk dengan kalah 2-0 saat bertandang ke markas Atlético Madrid di Liga Champions. Seusai laga, Martínez berbicara di depan kamera.





"Ya. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami," kata Martínez, yang sangat kecewa, saat memberikan penilaian buruk kepada direktur teknik Jason Wilcox. "Saya jujur soal itu. Saya mengharapkan investasi yang lebih besar."

Namun, bek asal Argentina itu lebih lunak terhadap manajer Michael Carrick. "Manajer terus-menerus berganti, tetapi bagaimana dengan aspek-aspek lain? Mudah untuk menunjuk pelatih atau para pemain, tetapi kami juga harus melihat pihak lain."

Iklan Iklan

Martínez sangat kecewa dengan hasil buruk Manchester United di Liga Champions. "Penampilan kami buruk, benar-benar buruk. Saya harus menahan diri. Ini mencerminkan keadaan klub kami saat ini. Klub ini tidak berada di level Liga Champions," kecam mantan pemain Ajax tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LEE Premier League 09.00 MUN

"Kami tampil luar biasa musim lalu dan sekarang kami berharap lebih dari pimpinan klub. Rekrutan yang mampu bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain," kata bek tengah itu, yang kecewa dengan kebijakan transfer Manchester United.

Kontrak mantan pemain Ajax itu berakhir pada musim panas 2027. Klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga pertengahan 2028, tetapi tampaknya tidak akan menggunakan opsi tersebut. Transfer pada musim dingin ini menjadi salah satu kemungkinan. Menurut jurnalis peliput klub Laure Whitwell, klub juga akan menjatuhkan denda atas pernyataan sang bek.

Iklan

Selain itu, Manchester United masih mempertimbangkan sanksi tambahan bagi pemain berkaki kiri tersebut. Banyak pemain dalam skuad juga tidak senang dengan komentarnya. Mereka merasa Martínez menganggap mereka "tidak cukup bagus".