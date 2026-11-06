Valentijn Driessen sangat meragukan pujian Tolu Arokodare untuk pesaingnya, Marcos Leonardo. Penyerang Ajax itu menarik perhatian lewat komentarnya tentang pemain Brasil tersebut setelah kemenangan 6-1 atas FC Midtjylland pada Kamis malam, tetapi menurut Driessen, ucapan itu tidak perlu terlalu dianggap serius.

Tolu kembali berperan penting bagi Ajax pada Kamis malam dengan mencetak dua gol dan satu assist melawan FC Midtjylland. Penyerang Nigeria berusia 25 tahun itu kini mengoleksi 12 gol dan empat assist dalam 16 pertandingan, tetapi seusai laga ia justru lebih senang dengan gol Marcos Leonardo. Pemain Brasil itu menggantikan Tolu pada menit ke-70 dan memastikan skor akhir menjadi 6-1.

Seusai pertandingan, Tolu mengatakan kepada Ziggo Sport bahwa ia tulus berharap pesaingnya itu sukses. "Saya senang untuknya dan semoga gol ini membuatnya lebih percaya diri," kata sang penyerang. "Ini olahraga tim. Kalau saya tidak mencetak gol, semoga Leo yang mencetaknya."

Mike Verweij terkesan dengan ucapan Tolu dan menilai sang penyerang sungguh-sungguh mengatakannya. "Sepertinya dia tulus," ujar pengamat Ajax itu dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Namun, Driessen menolaknya mentah-mentah. "Sudahlah, jangan naif. Dia sama sekali tidak tulus," jawab jurnalis itu dengan tajam.

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Verweij tetap pada pendiriannya dan bertanya kepada Driessen berapa kali ia pernah berbicara langsung dengan Tolu. "Itu sama sekali tidak penting bagi saya," jawab Driessen. "Saya sangat mengenal sepak bola profesional dan tahu bagaimana sifat orang-orang di dalamnya."

Menurut Driessen, pada akhirnya setiap pesepak bola profesional mementingkan kariernya sendiri. "Pada akhirnya, setelah pensiun, mereka semua akan mengatakan bahwa ada sebelas perusahaan pribadi di dalam satu tim," ujarnya. "Kalau tidak mendapat kesempatan bermain, Anda juga tidak bisa mengembangkan karier dan akan menghasilkan jauh lebih sedikit uang. Itu juga berlaku bagi Tolu."

Verweij tetap menilai Tolu tampak berbeda dari banyak pesepak bola lain, tetapi Driessen tidak yakin. "Dia bisa mengatakan itu sekarang karena posisinya tidak terancam menjadi pilihan kedua," tegas sang jurnalis. Ketika Verweij mengatakan bahwa Tolu kemungkinan memang menginginkan yang terbaik bagi Marcos Leonardo, tetapi tidak dengan mengorbankan posisinya sendiri, Driessen menjawab, "Itulah maksud saya. Tidak akan pernah dengan mengorbankan dirinya sendiri."

Driessen kemudian menyebut Pierre van Hooijdonk sebagai contoh pesepak bola yang biasanya tetap bersikap profesional saat menjadi pemain cadangan, meski ia juga menahan kekesalan ketika duduk di bangku cadangan. "Dia tidak memberontak, katakanlah begitu," kenang Driessen. "Saya tidak mengatakan Tolu akan memberontak, tetapi tanpa sikap seperti itu, seseorang juga tidak akan menjadi pesepak bola profesional."