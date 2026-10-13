Watkins: Target Kami Juara Liga Champions Asia Elite

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Apa yang dikatakan striker Inggris itu usai kemenangan atas Al Sadd?

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Penyerang Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, menegaskan bahwa klub Saudi tersebut mengincar gelar Liga Champions Elite Asia pada musim ini.

Al Hilal menang 2-0 saat bertandang ke markas Al Sadd, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, dalam pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-40, setelah bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti, lalu ia menyelesaikannya dalam posisi terjatuh dan mengubahnya menjadi gol dengan cemerlang.

Penyerang Inggris itu mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, seperti dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Ini pertandingan yang sulit, kami menghadapi pemain-pemain yang punya kualitas teknis, dan kami memulai laga dengan tempo lambat, tetapi akhirnya kami meraih kemenangan, dan itu yang terpenting."

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Ia menambahkan: "Persiapan untuk setiap pertandingan selalu berlangsung terus-menerus, dan kami menampilkan apa yang dituntut dari kami di atas lapangan."

Ia menutup: "Kami menghadapi tim besar dan kuat di stadion mereka sendiri, dan ambisi kami jelas serta besar, yaitu menjuarai turnamen ini."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menambah koleksi poin Al Hilal menjadi 6, menempatkan mereka di posisi ketiga Grup Barat turnamen Asia tersebut, dengan selisih gol di bawah Al Ain dari Uni Emirat Arab dan Esteghlal Teheran dari Iran.