Watkins Menantang Mitrovic Lewat Pesan Berapi-api dari Jantung Al-Hilal

Penyerang anyar Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menantang bintang lama sang juara asal Serbia, Aleksandar Mitrovic, dengan menegaskan bahwa dirinya mampu melampaui warisannya.

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Watkins bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer yang sedang berlangsung, datang dari Aston Villa, dan tampil dalam pertandingan keduanya, tetapi ia tidak mencetak gol dalam kemenangan sang juara atas Al Shabab 2-0, dalam pekan ke-5 Liga Roshn Pro.

Watkins mengatakan dalam pernyataan kepada media: "Saya telah menyaksikan apa yang dipersembahkan Mitrovic bersama Al Hilal, ia benar-benar penyerang hebat dan telah menorehkan sejarah besar."

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Ia menambahkan: "Setiap pemain memiliki kisah yang berbeda, dan saya mampu mengulangi hal itu, bahkan melampauinya, dengan syarat rekan-rekan saya membantu saya pada periode mendatang."

Sebagian orang telah membandingkan kedua pengalaman itu, terlebih karena Mitrovic bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023 dari Fulham dan Watkins juga datang dari Inggris tetapi melalui pintu "Villans".

Watkins mencatatkan sumbangan golnya bersama Al Hilal pada pertandingan pertamanya saat sang juara menang atas Al Ahli 3-0, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ketiga lewat sundulan kepala.