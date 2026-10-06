Sesi latihan tim Barcelona pada hari Selasa ini membawa kabar positif setelah bintang asal Belanda Frenkie de Jong kembali mengikuti latihan bersama tim.

Kembalinya gelandang asal Belanda itu ke dalam skuad merupakan langkah penting dalam proses pemulihannya dari cedera lutut yang menjauhkannya dari lapangan selama beberapa bulan terakhir.

Akun resmi Barcelona di Instagram menyambut kembalinya de Jong dengan menulis: "Frenkie kembali berlatih! Ia kembali ikut berlatih bersama tim! Selamat datang kembali, Frenkie de Jong".









De Jong sebelumnya mengalami cedera pada ligamen kolateral medial lutut kanannya selama Piala Dunia 2026, dan ia memilih menjalani perawatan konservatif tanpa menempuh jalan operasi.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Proses pemulihan berlangsung panjang dan bertahap, di mana sang pemain menjalani latihan individu kemarin, Senin, sebelum kondisinya memungkinkan untuk kembali ke latihan bersama tim hari ini.

Kembalinya de Jong menjadi kabar positif khususnya bagi sang pelatih Hansi Flick, namun bergabungnya ke dalam latihan bersama tim tidak berarti ia sudah siap untuk tampil dalam pertandingan sampai saat ini.

Barcelona ingin menghindari segala risiko setelah cedera yang menjauhkan sang pemain dari lapangan selama hampir empat bulan, sehingga mereka akan tetap berhati-hati dalam menangani proses kembalinya.

Kembalinya Karim Adeyemi

Karim Adeyemi juga kembali ke latihan Barcelona, setelah menyelesaikan partisipasinya bersama timnas Jerman selama jeda internasional. Sang pemain tampil sebagai starter dalam dua pertandingan Jerman melawan Belanda dan Yunani, dan di keduanya ia bermain di sisi sayap kanan.

Adeyemi bermain selama 80 menit melawan Belanda dan menciptakan sebuah gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, sebelum tampil selama 76 menit melawan Yunani. Bersama Barcelona, sang pemain memulai tiga pertandingan sebagai starter, di mana ia mencetak tiga gol dan menciptakan tiga assist lainnya.