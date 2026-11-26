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Hanna Hattab menjadi sorotan pada Rabu. Wasit asal Suriah itu memimpin laga Al Jazira melawan Gol Gohar di AFC Champions League Two dan dituduh mabuk oleh Gol Gohar. Hattab membantah keras tuduhan itu dan mendapat dukungan dari federasi sepak bola Suriah.

Hattab membuat sejumlah keputusan mencolok sepanjang babak pertama, terutama pada menit ke-32. Setelah terjadi pelanggaran terhadap pemain Gol Gohar, Ali Asghar Ashouri, di lini tengah, Hattab tidak memberikan kartu kuning kepada pelakunya, João Milson, tetapi kepada kiper Al Jazira, Ersin Destanoglu, yang tampak terkejut.

Rekaman menunjukkan bahwa setelah kejadian itu, pelatih Gol Gohar, Mehdi Rahmati, secara terbuka menyampaikan kecurigaannya bahwa Hattab mabuk. Manajer tim Gol Gohar, Heydar Afsari, mengatakan seusai pertandingan: "Wasit tidak berada dalam kondisi normal, bahkan para pemain Al Jazira mengatakan hal yang sama kepada kami."

"Klub segera memberitahukan hal ini kepada perangkat pertandingan dan memperingatkan bahwa kami tidak akan bermain jika situasinya tetap seperti itu. Milson seharusnya diusir setelah pelanggaran keduanya, tetapi wasit justru memberikan kartu kuning kepada kiper lawan."

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Delegasi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) diberi tahu tentang keluhan tersebut. Setelah itu, Hattab tidak kembali ke lapangan untuk babak kedua dan digantikan oleh ofisial keempat. Seusai pertandingan, Hattab menyampaikan pernyataan singkat di media sosial.

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"Saya ingin menegaskan bahwa kehidupan keluarga dan pribadi saya bukan tanggung jawab orang lain. Iman, akal, dan moral tidak membenarkan pelanggaran privasi seseorang atau tindakan yang mencemarkan nama baiknya."

Hattab sendiri tidak mengonfirmasi apa yang dialaminya, tetapi jurnalis olahraga Isa Saeed, antara lain, memberikan penjelasan. "Apa yang dialaminya disebabkan oleh kadar gula darah yang rendah, sehingga ia kehilangan konsentrasi dan kesadaran. Setelah pertandingan, ia menjalani pemeriksaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol seperti yang dituduhkan."

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Federasi Sepak Bola Suriah (SFA) juga angkat bicara. "Setelah kondisi kesehatannya diperiksa, wasit tersebut dengan tegas membantah semua kabar tentang dirinya yang beredar di media sosial. Komisi menegaskan dukungan penuhnya kepada wasit tersebut dan tekadnya untuk menyelidiki secara menyeluruh semua detail dan keadaan seputar insiden itu."

"Komisi telah menghubungi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk meminta laporan medis wasit, laporan komisaris pertandingan, dan laporan penilai wasit."

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"Tujuannya adalah untuk memastikan secara tepat keadaan seputar insiden tersebut dan menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Komisi akan menyampaikan temuannya kepada pihak berwenang terkait dan publik setelah laporan yang diminta diterima, serta mendesak semua pihak untuk memeriksa kebenaran informasi."