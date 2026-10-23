Atmosfer ketegangan mulai menyelimuti laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, setelah saluran milik klub ibu kota itu melancarkan serangan terhadap keputusan-keputusan wasit, dengan menuding para pengadil memperlakukan kedua tim secara berbeda. Langkah ini datang beberapa hari sebelum laga puncak yang dinanti di Stadion "Spotify Camp Nou".

Meski hingga kini belum ada pengumuman mengenai tim wasit yang akan memimpin laga hari Minggu, saluran Real Madrid telah menyiapkan laporan panjang untuk mengulas sejumlah kasus perwasitan yang kontroversial, mencakup kartu merah, gol yang dianulir, dan penalti, baik pada laga-laga El Clasico sebelumnya maupun selama pertandingan kedua tim menghadapi lawan-lawan lain.

Sebagaimana dilansir surat kabar "Mundo Deportivo", saluran itu berpendapat bahwa Real Madrid adalah pihak yang paling dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit, serta menilai bahwa Barcelona mendapatkan perlakuan yang berbeda, dalam sebuah narasi yang menempatkan perwasitan di bawah sorotan menjelang salah satu laga paling sensitif musim ini.

"Perlakuan istimewa" untuk Barcelona?

Dalam poin paling mencolok yang termuat dalam laporan tersebut, saluran milik Madrid itu menyatakan: "Kesimpulannya jelas, cara wasit memperlakukan Barcelona berbeda dengan cara mereka memperlakukan Real Madrid, dan klub kami selalu berakhir sebagai pihak yang paling dirugikan."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Saluran itu juga meningkatkan nada bicaranya dengan membahas kualitas perwasitan pada laga-laga yang dijalani tim Catalan itu, dengan mengatakan: "Kualitas perwasitan yang menguntungkan Barcelona luar biasa, baik pada laga El Clasico maupun bahkan sebelumnya, sebagaimana terlihat selama pekan-pekan terakhir."

Laporan itu tidak berhenti pada keputusan-keputusan di dalam lapangan, tetapi juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai perbedaan perlakuan personal yang diterima para pemain kedua tim dari wasit, dengan menilai bahwa para pemain Barcelona mendapatkan perlakuan yang lebih lunak.

Dalam konteks ini, saluran itu menambahkan bahwa seorang pemain "mendapatkan perlakuan istimewa jika ia bermain untuk Barcelona", sebelum menyinggung adanya apa yang disebutnya sebagai "perwasitan sesuai pesanan" demi kepentingan para pemain tim Catalan itu.

Serangan yang merambah ke teknologi video

Saluran Real Madrid tidak membatasi kritiknya pada wasit lapangan, tetapi juga merambah ke teknologi asisten wasit video (VAR), karena saluran itu lebih dari sekali membahas adanya apa yang disebutnya "teknologi video sesuai pesanan" demi kepentingan Barcelona.

Saluran itu menutup laporannya dengan menegaskan bahwa atmosfer semacam ini mendahului El Clasico, serta menilai bahwa Barcelona memasuki laga tersebut di tengah apa yang disebutnya sebagai perlakuan perwasitan yang lebih menguntungkan dibandingkan rival mereka dari Madrid.