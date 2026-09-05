Wasit Sander van der Eijk menolak muncul di depan kamera setelah Ajax - PSV: "Dia sudah merusaknya untuk dirinya sendiri"

Sander van der Eijk menolak permintaan ESPN untuk memberikan wawancara setelah Ajax vs PSV pada Sabtu malam, ungkap presenter Jan Joost van Gangelen dalam De Eretribune. Analis Hugo Borst menilai sang wasit telah membuat kesalahan dengan keputusan itu.

Kemenangan 3-1 PSV di Johan Cruijff ArenA setelah laga dibayangi insiden yang melibatkan Ruben van Bommel dan Aaron Bouwman. Pemain PSV itu menerjang pemain Ajax tersebut, yang mau tak mau harus ditarik keluar dan digantikan debutan Thilo Kehrer.

Situasi sempat memanas menjelang pergantian itu ketika Youri Baas mendatangi Van Bommel dengan keras untuk meminta penjelasan, dan keributan kecil pun menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Di pinggir lapangan, emosi juga ikut memuncak.

Setelah situasi sedikit mereda, Van der Eijk mengeluarkan kartu kuning untuk Van Bommel. Yang membuat tak percaya, setidaknya bagi semua orang yang mencintai Ajax, sang wasit juga tidak dipanggil ke monitor oleh VAR Pol van Boekel.

Di studio ESPN para analis sepakat bulat bahwa Van Bommel pantas mendapat kartu merah. Borst bahkan menyebut pelanggaran itu sebagai 'percobaan pembunuhan'. Kartu kuning tetap tidak berubah, dan dengan sebelas pemain PSV memastikan kemenangan pada masa injury time.

"Saya selalu merasa itu disayangkan," kata Borst menanggapi keputusan Van der Eijk. "Anda bisa saja mengakui kesalahan. Dia harus diselamatkan, itu juga yang saya kirim lewat pesan kepada (kepala wasit, red.) Raymond van Meenen: 'Kenapa VAR tidak memanggilnya?'"

"Dengan kata lain: kalau kami semua boleh mengulangnya lagi, Ruben van Bommel tidak akan melakukan pelanggaran itu, kami tidak akan membahas diskusi ini, dan wasit ini, yang mungkin tidak tampil sangat baik tetapi selama delapan puluh menit tidak punya masalah dengan pertandingan... Sekarang dia juga sudah merugikan dirinya sendiri," demikian Borst.



