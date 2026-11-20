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Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol mengumumkan penunjukan Adrián Cordero sebagai wasit pertandingan Real Madrid kontra Celta Vigo yang dijadwalkan digelar pada Sabtu malam di Stadion Santiago Bernabeu dalam lanjutan LaLiga. Dalam laga tersebut, Los Blancos berupaya meraih hasil positif.

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José Antonio López akan bertugas sebagai wasit asisten video (VAR) untuk meninjau insiden-insiden kontroversial dan melakukan intervensi bila diperlukan, sesuai protokol yang berlaku.

Penunjukan Cordero ini dilakukan mengingat ia memiliki catatan memimpin laga kedua tim di LaLiga. Ia sebelumnya pernah memimpin pertandingan Real Madrid dan Celta Vigo, dengan hasil yang beragam bagi masing-masing tim di bawah pengawasannya.

Cordero tercatat telah memimpin 5 pertandingan Real Madrid di LaLiga. Dalam laga-laga tersebut, Real Madrid meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Catatan ini mencerminkan hasil yang relatif positif bagi Los Blancos dalam pertandingan yang dipimpin wasit asal Spanyol tersebut, meski tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator pasti tentang apa yang akan terjadi pada laga mendatang di Santiago Bernabeu.

Pertandingan terakhir Real Madrid yang dipimpin Cordero terjadi pada musim lalu, ketika Los Blancos menjamu Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu. Saat itu, Real Madrid sukses menang dengan skor 1-0 dan mengamankan tiga poin, sekaligus melanjutkan catatan positif mereka bersama sang wasit, sebelum ia kembali bertugas dalam laga terbaru tim melawan Celta Vigo.

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Di sisi lain, Cordero sebelumnya telah memimpin 11 pertandingan Celta Vigo di LaLiga. Dalam laga-laga itu, tim asal Galicia tersebut meraih 4 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Catatan ini menunjukkan hasil yang relatif berimbang di bawah kepemimpinan sang wasit, jika dibandingkan dengan torehan Real Madrid yang hanya kalah sekali dari 5 pertandingan yang ia pimpin.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL Tonton

Pertandingan terakhir Celta Vigo yang dipimpin wasit asal Spanyol tersebut terjadi pada musim lalu, ketika tim asal Galicia itu berhadapan dengan Levante dan harus menelan kekalahan dengan skor 3-2 dalam laga yang menghadirkan 5 gol. Penampilan tersebut menjadi yang terakhir dalam catatan pertandingan Celta yang dipimpin Cordero, sebelum laga yang dinanti melawan Real Madrid, yang memiliki arti penting bagi kedua tim dalam perburuan poin di liga.