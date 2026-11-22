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UEFA mengumumkan penunjukan wasit asal Norwegia, Espen Eskås, untuk memimpin laga Real Madrid kontra PSV Eindhoven yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions. Pada laga tersebut, Los Blancos berambisi menjaga rekor sempurna.

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Menurut laporan harian Spanyol Mundo Deportivo, Eskås termasuk dalam kategori elite wasit UEFA dan telah menyandang lencana internasional sejak 2017.

Laga ini akan menjadi pertandingan kelima yang dipimpin wasit asal Norwegia tersebut pada musim ini di kompetisi antarklub UEFA, di samping dua pertandingan tim nasional di UEFA Nations League yang juga telah ia pimpin.

Ini juga akan menjadi kali keempat Eskås memimpin pertandingan Real Madrid di kompetisi Eropa. Dalam tiga laga sebelumnya, Los Blancos selalu meraih kemenangan.

Pertandingan terakhir Real Madrid yang dipimpin wasit asal Norwegia itu terjadi pada fase grup musim lalu, ketika Los Blancos menggilas tamunya, Monaco, dengan skor 6-1 pada 20 Januari tahun ini.

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Sebelumnya, Eskås juga memimpin duel Real Madrid melawan klub Prancis Stade Brestois pada fase grup musim 2024/2025, yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Los Blancos.

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Adapun pertandingan pertamanya bersama Los Blancos terjadi pada fase grup musim 2023/2024, saat Real Madrid menaklukkan Union Berlin 1-0 di Stadion Santiago Bernabéu.

Di sisi lain, wasit asal Norwegia tersebut belum pernah sekali pun memimpin pertandingan PSV Eindhoven di kompetisi Eropa, meski klub tersebut memiliki sejarah panjang di pentas kontinental.

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Pengalamannya bersama tim-tim Belanda sejauh ini hanya sebatas memimpin pertandingan Ajax Amsterdam dan Vitesse Arnhem, ditambah beberapa laga tim nasional senior Belanda dan timnas U-17 Belanda.

Sementara itu, wasit asal Inggris Darren England akan bertugas sebagai pengawas teknologi video assistant referee (VAR) dalam laga Real Madrid kontra PSV Eindhoven.

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Sebagai catatan, seiring dimulainya musim 2026/2027, UEFA berupaya memperkuat penyeragaman standar perwasitan antara kompetisi domestik dan kontinental melalui pertemuan besar dengan para pejabat perwasitan dari 55 federasi nasional. Tujuannya adalah memastikan penerapan Peraturan Permainan yang lebih konsisten serta mengurangi perbedaan penafsiran atas insiden kontroversial dari satu negara ke negara lain.

Perubahan baru tersebut mencakup serangkaian langkah yang bertujuan menambah waktu bermain efektif dan membatasi upaya mengulur waktu selama pertandingan, terutama saat eksekusi tendangan gawang, lemparan ke dalam, pergantian pemain, dan penanganan cedera. Para wasit pun diarahkan untuk menerapkan instruksi ini secara tegas dan konsisten.

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UEFA juga memberi perhatian khusus pada pengembangan mekanisme penggunaan VAR, dengan menegaskan bahwa intervensi teknologi tersebut harus dibatasi pada kesalahan yang jelas dan berpengaruh, atau insiden penting yang tidak terlihat oleh wasit, tanpa menjadikan peninjauan tayangan ulang sebagai proses memimpin ulang setiap detail pertandingan.