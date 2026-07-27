Dalam sebuah pencapaian baru yang mencerminkan posisi terhormat yang telah diraih perwasitan Mesir di kancah internasional, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukan kru wasit murni asal Mesir yang dipimpin wasit internasional Amin Omar untuk memimpin pertandingan antara Al-Ahli Saudi dan Auckland City dari Selandia Baru.

Stadion Al-Inma di Kota Jeddah dijadwalkan menjadi tuan rumah laga yang dinanti antara wakil Arab Saudi dengan Auckland City pada 26 Agustus mendatang, dalam rangkaian pertandingan turnamen Piala Interkontinental.

Kru asal Mesir tersebut terdiri dari wasit internasional Amin Omar sebagai wasit lapangan, dibantu dua asisten wasit Mahmoud Abou El-Regal dan Ahmed Hossam Taha, sementara Mahmoud Naji mengemban tugas sebagai wasit keempat, Mahmoud Ashour sebagai wasit teknologi video, dan Tarek Magdy sebagai asisten wasit teknologi video, sebuah penegasan baru atas kepercayaan yang diperoleh para tenaga perwasitan Mesir di kancah internasional.

Pemilihan kru asal Mesir untuk memimpin laga penting ini merupakan bagian dari rangkaian penugasan internasional yang mereka dapatkan di bawah kepemimpinan Amin Omar dalam beberapa tahun terakhir, setelah menampilkan penampilan-penampilan istimewa di berbagai turnamen benua dan dunia, yang memperkokoh posisinya di antara para wasit terkemuka di Afrika dan Asia.