Wasit Italia memicu kekhawatiran Barcelona sebelum menghadapi Galatasaray

Komite Perangkat Pertandingan UEFA mengumumkan penunjukan hakim asal Italia, Marco Guida, untuk memimpin laga antara Barcelona dan Galatasaray yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam, dalam rangkaian matchday kedua fase liga Liga Champions, di Stadion Ali Sami Yen, Istanbul.

Menurut surat kabar Spanyol, Mundo Deportivo, Marco Guida yang berusia 45 tahun akan memimpin pertandingan yang dinanti tersebut, dengan dibantu oleh rekan senegaranya, Marco Di Bello, yang bertugas di ruang VAR.

Guida merupakan salah satu hakim paling berpengalaman di sepak bola Italia saat ini, setelah memulai karier kepemimpinannya pada 2010 dan meraih lisensi internasional pada 2014.

Laga Barcelona kontra Galatasaray akan menjadi pertandingan ketiga yang dipimpin Guida musim ini di kompetisi Eropa, dan yang kedua baginya di Liga Champions, setelah sebelumnya memimpin satu laga di babak kualifikasi kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Ini juga akan menjadi kali ketiga hakim Italia itu memimpin pertandingan Barcelona di kompetisi Eropa, tanpa sekali pun tim Catalan meraih kemenangan dalam dua laga sebelumnya di bawah kepemimpinannya.

Pertandingan terakhir yang dipimpin Guida untuk Barcelona terjadi musim lalu, pada laga leg pertama babak 16 besar, ketika tim Catalan bermain imbang 1-1 dengan Newcastle United di Inggris.

Sementara pertandingan pertama kembali ke kunjungan Barcelona ke markas klub Belgia Royal Antwerp pada fase grup Liga Champions musim 2022-2023, ketika tim Catalan kalah dengan skor 3-2 pada 13 Desember 2022.

Di sisi lain, Guida telah memimpin dua pertandingan Galatasaray sebelumnya, di mana tim Turki itu meraih satu kemenangan dan menelan satu kekalahan.

Pertandingan terakhir yang dipimpin hakim Italia tersebut untuk Galatasaray adalah melawan Eintracht Frankfurt pada fase liga Liga Champions musim lalu, yang berakhir dengan kekalahan tim Turki dengan skor 5-1.



