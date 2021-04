“Wasit Harus Diperiksa!” - Kesalnya Jadon Sancho Setelah Gol Borussia Dortmund Ke Gawang Manchester City Dianulir

Jadon Sancho termasuk di antara banyak pihak yang mempertanyakan wasit Ovidiu Hategan setelah gol penyama Borussia Dortmund ke gawang Manchester City dianulir.

Setelah Kevin De Bruyne memberi City keunggulan di leg pertama babak perempat-final Liga Champions, Rabu (7/4) dini hari WIB tadi, Jude Bellingham sejatinya mampu menyamakan kedudukan seusai memblok tendangan kiper City Ederson.

Bellingham menceploskan bola ke gawang yang kosong tetapi gol itu dibatalkan setelah Hategan memutuskan bahwa pemain internasional Inggris itu melanggar Ederson.

Dengan sepuluh menit tersisa di babak pertama, Ederson melakukan sentuhan pertama yang buruk dan membuat dirinya kesulitan saat Bellingham mendekatinya.

Ederson mencoba membuang bola dengan cepat tetapi Bellingham mencuri dan merampoknya di udara, yang lantas membuat dia meratap.

Namun, saat Bellingham hendak memasukkan bola ke gawang, Hategan meniup peluit karena menilai ada pelanggaran di sana. Dan karena wasit melakukan itu sebelum bola masuk ke gawang, tidak ada kemungkinan untuk dilakukan peninjauan lewat VAR.

Untuk menambah keheranannya, Bellingham justru diberi kartu kuning untuk tindakannya yang sejatinya legal.

Permasalahan ini menimbulkan banyak reaksi di media sosial termasuk dari Sancho - yang absen dalam lawatan kali ini karena cedera.

Did Man City get away with one here?



Bellingham scores after colliding with Ederson but the whistle goes for a free-kick before he puts it in ❌



Because it wasn't a goal, VAR couldn't get involved 😳 pic.twitter.com/L6qSac6YtR — Goal (@goal) April 6, 2021

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Appalling decision from Ovidiu Hațegan.. Jude Bellingham got the ball ahead of Ederson & puts the ball into an empty net - can't be reviewed because by VAR as referee blew for a foul before the ball crossed the line. — Get German Football News (@GGFN_) April 6, 2021

Really odd decision against Bellingham. Ederson‘s own mistake yet got away with it. Romanian ref having a jittery night. #MCIBVB 1:0. — Derek Rae (@RaeComm) April 6, 2021

????? — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 6, 2021

Referee made up a new law in the game. — Janusz Michallik (@JanuszMichallik) April 6, 2021

Very, very bizarre refereeing so far from Ovidiu Hategan. #MCIBVB — Henry Winter (@henrywinter) April 6, 2021

Harsh on Bellingham. I get why VAR can't review it (whistle went before ball went in), but doesn't feel right. Not great so far from Hategan. — Gabriele Marcotti (@Marcotti) April 6, 2021

VAR happy to spend what feels like half an hour assessing a non existent foul at one end. At the other, they can’t interfere with a clear mistake because the ref blew his whistle as Bellingham rolls into empty net. Garbage officiating all round. — Adrian Clarke (@adrianjclarke) April 6, 2021

Bellingham booked for scoring a perfectly good goal 😂 — SPORTbible (@sportbible) April 6, 2021