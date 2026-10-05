Wasit elite Eropa pimpin laga panas Al Ahly vs Zamalek

Dalam keputusan yang mencerminkan besar dan pentingnya laga yang dinanti-nanti ini, komite wasit utama di Federasi Sepakbola Mesir menyerahkan tugas memimpin laga puncak sepakbola Mesir antara Zamalek dan Al Ahly kepada tim wasit asing lengkap asal Slovenia, yang dipimpin oleh wasit internasional Rade Obrenovic.

Komite yang dipimpin oleh Essam Abdel Fattah itu mengumumkan, hari Senin ini, tim resmi yang akan memimpin pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang dalam ajang Liga Utama Mesir.

Tim asal Slovenia itu terdiri dari Jure Praprotnik sebagai asisten pertama, Grega Kordež sebagai asisten kedua, dan David Šmajc sebagai wasit keempat, sementara Matej Jug akan mengemban tugas sebagai wasit teknologi video, dibantu oleh David Gabrovec sebagai asisten wasit teknologi video.

Obrenovic merupakan salah satu wasit elite paling menonjol di Federasi Sepakbola Eropa "UEFA", di mana ia menyandang lisensi internasional sejak tahun 2017, dan memiliki catatan yang kaya dalam memimpin pertandingan-pertandingan besar baik di level Eropa maupun internasional.

Pertandingan berikutnya ZAM Premier League 13.00 AHL

Wasit asal Slovenia itu meraih kepercayaan Federasi Eropa setelah penampilannya yang konsisten dalam turnamen-turnamen benua, dan pertandingan internasional terakhirnya di level tim nasional adalah laga puncak Eropa berbobot yang mempertemukan Belgia dan Prancis di UEFA Nations League pada 28 September lalu.

Penggunaan tim wasit asing untuk laga puncak Al Ahly dan Zamalek ini datang dalam kerangka upaya Federasi Sepakbola untuk menghadirkan tingkat keadilan dan integritas kepemimpinan wasit yang maksimal bagi sebuah pertandingan yang mendapat sorotan suporter dan media yang luar biasa di dalam maupun luar Mesir, di mana laga ini diperkirakan akan menentukan jalannya persaingan memperebutkan gelar liga musim ini.















