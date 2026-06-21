Wasit asal Eropa untuk pertandingan Maroko melawan Haiti

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menugaskan wasit asal Belanda, Danny Makeli, untuk memimpin pertandingan antara Maroko dan Haiti pada penutup babak penyisihan grup Piala Dunia.

Maroko telah mengumpulkan 4 poin sejauh ini, berkat hasil imbang 1-1 melawan Brasil dan kemenangan 1-0 atas Skotlandia.

Sementara itu, Haiti belum berhasil meraih poin apa pun, setelah kalah 0-1 dari Skotlandia dan 0-3 dari Brasil.

Akun FIFA di platform X menyebutkan bahwa Makeli akan memimpin pertandingan tersebut, didampingi oleh dua asisten wasit, Hessel Stegstra dan Jan de Vries, serta wasit keempat João Pinheiro.

Sementara itu, wasit asal Meksiko, César Ramos, ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan Brasil melawan Skotlandia.

Timnas Brasil memimpin klasemen Grup C dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko.

Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Haiti berada di posisi terbawah tanpa poin.