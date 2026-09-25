Abdellah Ouazane langsung membuat kesan pada debutnya bersama tim nasional Maroko pada Jumat malam. Gelandang Ajax berusia tujuh belas tahun itu masuk pada menit ke-76 saat menghadapi Gabon dan berperan dalam gol 2-0 Soufiane Rahimi lewat sebuah pra-asist.

Ouazane menggantikan Azzedine Ounahi dan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan diri. Di fase akhir pertandingan, ia mengirim Bilal El Khannouss melaju di sisi kiri, sebelum sang gelandang mengembalikan bola kepada Rahimi dan Maroko memastikan kemenangan.

Di media sosial, reaksi terhadap penampilan Ouazane nyaris bulat positif. Terutama kerja samanya dengan El Khannouss memicu banyak antusiasme di kalangan suporter Maroko. “Kita benar-benar harus membahas El Khannouss dan Ouazane, karena ini terlalu kuat,” tulis seorang suporter.

Fan lain juga menaruh ekspektasi besar pada duet tersebut. “Koneksi antara El Khannouss dan Ouazane akan jadi sangat berbahaya,” bunyi komentarnya. Seorang lainnya bereaksi antusias terhadap serangan pada gol kedua: “Ouazane ke El Khannouss, El Khannouss ke Rahimi. Sungguh aksi yang luar biasa.”

Secara individu, pemain Ajax itu juga mendapat banyak pujian. “Ouazane luar biasa,” tulis seorang suporter, sementara fan lain menyatakan: “Ouazane benar-benar sesuatu yang istimewa.” Pesan “Abdellah Ouazane, ingat nama itu” juga ikut bermunculan.

Beberapa suporter bahkan ingin Ouazane langsung tampil sebagai starter pada laga internasional berikutnya. “Ouazane seharusnya jadi pemain inti,” tulis seorang fan, sementara yang lain mengatakan: “El Khannouss dan Ouazane harus menjadi starter melawan Lesotho.”

Bagaimanapun, ekspektasi terhadap gelandang tersebut sangat tinggi. “Ouazane di masa depan bisa menjadi versi Ounahi yang lebih baik dan lebih efisien,” prediksi seorang suporter. Fan lain bahkan melangkah lebih jauh dan menilai Ouazane, Ayyoub Bouaddi, dan Saad El Maamar bisa berkembang menjadi tiga dari pemain Maroko terbaik sepanjang masa.