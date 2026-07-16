Walker: Saya tidak melihat perbedaan antara Tuchel dan Southgate

Mantan pemain timnas Inggris, Kyle Walker, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris saat ini, dan pendahulunya, Gareth Southgate, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak semifinal.

Timnas Inggris kalah dari Argentina (2-1) pada Rabu kemarin di semifinal Piala Dunia 2026, sehingga "The Three Lions" akan bertanding pada Minggu dini hari mendatang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

Timnas Argentina sempat berada di ambang kekalahan (1-0) setelah Inggris unggul lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum rekan-rekan Lionel Messi membalikkan keadaan dan mencetak dua gol di menit-menit akhir (85 dan 90+2) melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Tuchel mendapat kritik luas dari media dan suporter karena para pemainnya terlalu banyak bertahan selama lebih dari setengah jam, sementara ia hanya melakukan pergantian pemain yang bersifat defensif. Meskipun demikian, timnya kebobolan dua gol di menit-menit akhir, yang memupus harapan “Tiga Singa” untuk mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1966.

Walker, mantan pemain Manchester City, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "The Sun": "Thomas Tuchel ditunjuk sebagai pelatih timnas Inggris untuk membawa kami meraih kemenangan. Namun, sebagai seseorang yang pernah bermain di bawah asuhan Gareth Southgate, saya tidak melihat perbedaan besar antara apa yang kami lakukan di Piala Dunia ini dengan saat dia yang memimpin."

Ia menambahkan: “Gareth membawa kami ke semifinal Piala Dunia (tahun 2018), dan ke dua final di Kejuaraan Eropa… Mungkin sekarang orang-orang akan menghargai apa yang telah dilakukannya dan betapa sulitnya melampaui batas ini dalam kompetisi apa pun.”

Pemain Burnley saat ini itu melanjutkan: “Ini adalah kisah yang sama yang saya alami sepanjang sepuluh tahun terakhir karier saya. Selalu ada kemungkinan dan keraguan saat bermain untuk timnas Inggris. Kami masih bersaing, tapi persaingan itu belum cukup.”

Dalam pernyataannya, ia menambahkan: “Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya marah karena saya tahu apa yang telah diberikan para pemain dan apa yang telah mereka korbankan untuk bisa berada di sana. Namun, saya memahami, dari sudut pandang seorang penggemar, kekecewaan yang kembali dirasakan.”

Dia melanjutkan: “Para pemain telah berusaha sekuat tenaga, melakukan segala yang mereka bisa, dan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan kami mendapat kesempatan. Kami hampir saja mencapainya. Kali ini kami lebih dekat daripada saat Piala Dunia sebelumnya. Namun, kami masih belum berhasil.”

Dia menambahkan: “Sangat sulit bagi pelatih untuk menentukan susunan tim ketika pemain-pemain terbaiknya bermain di sebagian besar pertandingan dan mengalami cedera.”

Dia menambahkan: “Kami belum melihat performa terbaik dari Bukayo Saka, atau mungkin Declan Rice sampai batas tertentu. Selain itu, John Stones hanya bermain dalam beberapa pertandingan, dan Reece James juga tidak banyak tampil di turnamen ini.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Kami mengalami kesulitan menentukan siapa yang akan bermain dan siapa yang tidak di posisi bek kiri, serta siapa yang akan absen.”

Dia menambahkan: “Tuchel memiliki kontrak yang berlaku hingga Euro mendatang, jadi kami berharap dia bisa melakukannya saat itu.”

Mengenai kemungkinan kepergian Tuchel dan perekrutan pelatih baru, ia berkata: “Apakah kita bisa menyerahkannya kepada pelatih Inggris? Namun, adakah pelatih yang setara dengan Thomas Tuchel? Kemungkinan besar tidak.”

Dia melanjutkan: “Untuk menjadi pelatih timnas Inggris, Anda harus melatih salah satu dari enam tim teratas dan berkompetisi di Liga Champions serta memenangkan gelar.”

Dia menambahkan: “Salah satu nama yang menarik perhatian saya adalah Eddie Howe, tapi apakah dia memiliki rekam jejak yang memadai untuk melatih timnas Inggris? Kemungkinan besar tidak.”

Dia menutup pernyataannya: “Jadi, saya tidak berpikir ini saat yang tepat untuk mulai mengganti pelatih setelah turnamen berakhir.”



