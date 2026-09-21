José Mourinho, pelatih Real Madrid, menyimpulkan bahwa timnya mengalami kelemahan yang jelas saat menghadapi lawan yang mengandalkan duel-duel keras dan intensitas fisik tinggi, seraya menegaskan bahwa Fede Valverde, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Arda Guler dituntut untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi jenis pertandingan seperti ini, serta tidak mundur di hadapan lawan-lawan mereka dalam laga-laga besar.

Menurut laporan yang diterbitkan situs Spanyol "Defensa Central", Mourinho menilai bahwa para pemain Real Madrid membutuhkan lebih banyak kekuatan dan kecerdasan dalam menghadapi duel-duel, di samping memperbaiki komunikasi mereka dengan wasit, setelah catatan-catatan yang ia peroleh dari pertandingan derby, yang diwarnai kontroversi wasit dan penampilan yang tidak sesuai harapan.

Pelatih asal Portugal itu, dalam konferensi persnya, sempat menyinggung bahwa kontroversi wasit tidak bisa diabaikan, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa hal itu tidak menutupi masalah-masalah yang muncul dalam penampilan Real Madrid.

Menurut penilaiannya, terlihat sejumlah kesulitan pada beberapa pemain dalam menghadapi pertandingan yang menuntut ketangguhan fisik dan konsentrasi mental sepanjang menit-menitnya.

Mourinho berpendapat bahwa kekuatan yang dibutuhkan tidak sebatas aspek fisik, tetapi juga mencakup cara para pemain mengelola situasi di dalam lapangan.

Ia mengkritik Valverde karena tidak tetap berada di atas lapangan setelah menerima tendangan dari Kang-in Lee, dengan menilai bahwa pemain Atletico Madrid akan memanfaatkan situasi serupa dengan cara berbeda, dan mungkin melebih-lebihkan rasa sakit untuk mendapatkan keputusan wasit yang lebih tegas.

Pelatih asal Portugal itu mengaitkan insiden ini dengan kejadian lain yang terjadi dalam pertandingan, ketika Cuti Romero lolos dari kartu merah usai menginjak lutut Jude Bellingham.

Bek asal Argentina itu tetap berada di atas lapangan sambil berteriak kesakitan, dalam sebuah adegan yang menurut Mourinho bertujuan untuk menghindari hukuman yang lebih berat dari kartu yang ia terima, terutama setelah tampak bahwa posisinya telah menjadi sulit di mata wasit.

Guler, Mbappe, dan Vinicius dalam pengawasan

Mourinho meyakini bahwa Arda Guler perlu memperbaiki kehadirannya dalam duel-duel satu lawan satu, setelah ia tampil, menurut sudut pandangnya, lemah di hadapan tekel-tekel lawan.

Para pemain lawan mulai mengincarnya sejak menit-menit awal, karena mereka menyadari bahwa ia memiliki bakat besar, sementara di sisi lain ia mengalami sejumlah kekurangan ketika pertandingan menjadi lebih keras dan penuh benturan.

Pelatih itu juga menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pergerakan Mbappe dan Vinicius selama pertandingan, terutama ketika kedua pemain itu mundur dari melakukan pressing atau hanya mengamati jalannya permainan tanpa berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas bertahan.

Mourinho tampak marah kepada Vinicius, dan berteriak ke arahnya sambil memintanya untuk turun ke belakang dan membantu kerja bertahan, sebelum menggantinya pada menit ke-53.

Mourinho tidak menganggap catatan-catatan ini hanya terkait dengan satu pertandingan saja, karena ia memperkirakan jenis pertarungan seperti ini akan berulang di hadapan tim-tim seperti Valencia, Getafe, dan Osasuna, setelah pertandingan-pertandingan sebelumnya membuktikan bahwa sejumlah pemain Real Madrid menghadapi kesulitan ketika lawan memaksakan tempo fisik tinggi dan mengubah laga menjadi perebutan duel dan ruang.

Karena alasan itulah, Mourinho berupaya mengatasi masalah-masalah ini secepat mungkin, sebelum terulang di hadapan lawan-lawan tangguh sepanjang musim.