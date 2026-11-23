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Pengadilan Arbitrase Olahraga menyatakan akan mengeluarkan keputusan akhir terkait laga final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal besok, Selasa.

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Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, Senin, CAS menjelaskan melalui situs resminya: "Para pihak yang bersengketa telah diberi tahu bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga akan mengeluarkan keputusannya besok, Selasa, pada sore hari."

CAS juga menegaskan bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menghentikan seluruh komunikasi dengan media terkait keputusan tersebut hingga diumumkan secara resmi.

Timnas Senegal sebelumnya keluar sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu.

Sejumlah insiden yang disayangkan terjadi di laga final, salah satunya aksi para pemain Senegal meninggalkan lapangan setelah penalti diberikan untuk Maroko menjelang berakhirnya babak kedua.

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Setelah pertandingan terhenti cukup lama, para pemain Senegal kembali ke lapangan, dan kiper Edouard Mendy berhasil menepis tendangan penalti yang dieksekusi Brahim Diaz.

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Waktu normal berakhir imbang tanpa gol sehingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diwarnai gol kemenangan Senegal lewat Pape Gueye.

Meski Senegal keluar sebagai juara, Konfederasi Sepak Bola Afrika mengeluarkan keputusan kontroversial dengan mencabut gelar kontinental dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, menyusul insiden aksi meninggalkan lapangan yang disayangkan tersebut.

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Menyusul keputusan CAF, Federasi Sepak Bola Senegal membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga sebagai bentuk protes atas pencabutan gelar Piala Afrika dari mereka dan penyerahannya kepada Maroko.