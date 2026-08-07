Anggota parlemen Mustafa Sarıgül memuji transfer bintang Mesir Mohamed Salah ke Trabzonspor, menyebutnya sebagai pencapaian besar bagi sepak bola Turki.

Kapten timnas Mesir itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan klub Turki tersebut hingga musim panas 2028, sebelum kemudian tampil di atas lapangan mengenakan kostum bernomor 10, didampingi presiden klub Ertuğrul Doğan, dalam upacara perkenalan luar biasa yang menyita perhatian dunia olahraga internasional.

Sarıgül, anggota parlemen Turki dari daerah pemilihan Erzincan dari Partai Perubahan Baru, dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan bahwa klub-klub olahraga merupakan pilar utama dalam pengembangan dan kemajuan kota-kota, karena nilai ekonomi dan sosial yang mereka tambahkan, penyatuan masyarakat, serta pengukuhan persatuan dan solidaritas, dengan menganggap Trabzonspor sebagai model teladan dalam aspek ini.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Trabzonspor dalam mendatangkan bintang dunia sekelas Mohamed Salah merupakan pencapaian yang luar biasa, dan sebuah transfer yang akan memberi banyak kontribusi bagi klub serta sepak bola Turki secara umum, dan turut mendorong peningkatan kualitasnya, seraya menegaskan bahwa Salah akan menjadi panutan bagi para pemain muda dan berkontribusi dalam munculnya bintang-bintang baru.

Sarıgül menegaskan bahwa transfer ini akan memberikan vitalitas dan daya tarik besar bagi Liga Turki musim ini, seraya menyampaikan ucapan selamat kepada presiden klub Ertuğrul Doğan dan para anggota dewan direksi serta semua pihak yang berkontribusi dalam menuntaskan kesepakatan ini, dan mendoakan keberhasilan bagi mereka.