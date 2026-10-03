Wakil Presiden Federasi Mesir: Akan Ada Sikap Tegas terhadap Hossam Hassan

Khaled El-Darandaly, Wakil Ketua Asosiasi Sepakbola Mesir, membuka tabir di balik krisis yang mewarnai perjalanan Mesir untuk menghadapi Sudan Selatan (5-0), dalam matchday kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

El-Darandaly, yang memimpin delegasi, mengatakan dalam pernyataan televisi kepada saluran "On Sport": "Tidak terjadi pelanggaran langsung dari staf teknis timnas Mesir, tetapi ada kesalahan administratif dan organisasi; di mana staf teknis dan para pemain tiba terlambat di bandara, dan seharusnya, sesuai protokol, mereka menyapa saya sebagai ketua delegasi sebelum keberangkatan".

Ia melanjutkan: "Saya menerima pesan tersirat dari Hossam dan Ibrahim Hassan, yang ditujukan kepada asosiasi sepakbola, dan kami menghabiskan seluruh perjalanan penerbangan dengan setiap pihak menuju arah yang berbeda".

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Ia melanjutkan: "Memimpin delegasi adalah hal yang mewakili nama Mesir, karena itu saya menghindari masalah apa pun pada momen ini, dan saya meredam situasi dengan sangat tenang. Begitu kami tiba, saya mengatur semua urusan organisasi, dan bahkan di ruang makan, saya memisahkan ruang pemain dan staf teknis dari ruang yang dikhususkan untuk asosiasi sepakbola dan para tamu, dan tidak terjadi pembicaraan apa pun antara saya dan staf teknis setelah pertandingan melawan Sudan Selatan".

El-Darandaly menambahkan: "Saya tahu persis tugas dan kewajiban seorang ketua delegasi, dan interaksi dengan para pemain berlangsung secara normal, serta sapaan terus terjalin di antara kami. Saya juga menegaskan bahwa sama sekali tidak terjadi komunikasi antara Mohamed Salah dan Insinyur Hany Abo Rida (ketua asosiasi) atau dengan saya mengenai hal ini".

Masa depan staf teknis

Mengenai masa depan staf teknis Mesir setelah krisis ini, Wakil Ketua Asosiasi Sepakbola Mesir mengatakan: "Saat ini tidak ada pembicaraan tentang kepergian staf teknis, tetapi tentu akan ada evaluasi menentukan karena situasi ini; ada beberapa hal tidak biasa yang disaksikan delegasi, dan harus diperbaiki pada periode mendatang. Pernyataan staf teknis selalu diabaikan dan dibiarkan berlalu, meskipun sering kali tidak tepat".

Mengenai langkah-langkah mendatang, ia menyatakan: "Saya akan mengadakan pertemuan dengan Insinyur Hany Abo Rida dan staf teknis, untuk menjelaskan semua hal dan poin-poin perselisihan. Kami tidak sedang berkonflik dengan siapa pun, dan semua anggota dewan telah hadir di latihan timnas, tetapi menyebarkan berita kedatangan dan kepulangan delegasi timnas, tanpa menyebut nama ketua delegasi, adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima, dan dengan begitu kami menciptakan masalah tanpa perlu".

Mengenai pernyataan yang dikeluarkan asosiasi untuk mendukung penjaga gawang Mohamed El-Shenawy - yang menurut laporan pers menyebabkan kemarahan Hossam Hassan yang sebelumnya telah mengkritik penjaga gawang tersebut - El-Darandaly mengatakan: "Pernyataan Asosiasi Sepakbola Mesir untuk mendukung El-Shenawy adalah hal yang wajar, dan datang dengan persetujuan seluruh anggota dewan direksi tanpa terkecuali".

Perlu disebutkan bahwa timnas Mesir akan menghadapi tamunya, Afrika Selatan, besok Minggu di Stadion Kairo, dalam pertandingan persahabatan penutup jeda internasional saat ini.



