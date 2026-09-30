"Wajah berbeda": Akankah Scaloni mengubah "identitas" Argentina pasca-Messi?

Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan bahwa timnya akan mencari cara bermain yang berbeda setelah pensiunnya Lionel Messi, seraya menegaskan bahwa laga-laga persahabatan saat ini akan didedikasikan untuk eksperimen taktik.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Scaloni di Cordoba menjelang laga persahabatan melawan Bolivia, dalam ujian resmi pertama Argentina pada era pasca-Messi.

Scaloni mengatakan, sebagaimana dikutip situs Goal: "Kami akan menemukan cara bermain yang berbeda. Itulah tujuan dari laga-laga ini, untuk bereksperimen. Meski begitu, gaya dasar kami masih berkisar pada penguasaan bola. Dari sanalah kami akan melihat bagaimana beradaptasi."

Scaloni menghadapi tantangan besar berupa menggantikan seorang legenda yang mencatatkan 125 gol internasional, sebuah rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina.

Forum Kooora









Messi telah mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus lalu, dan akan menjalani laga perpisahan resminya melawan Benin di Stadion Monumental pekan depan.

Scaloni menjelaskan bahwa nomor punggung 10 akan tetap kosong hingga laga perpisahan, seraya mengatakan bahwa tim tidak wajib memberikannya kepada pemain mana pun dalam laga-laga saat ini.

Ia menambahkan: "Idenya adalah agar salah satu pemain akhirnya menyandangnya, mengingat nilai istimewa yang dimilikinya. Kami belum memutuskan siapa yang akan mengenakannya."

Terkait susunan pemain, ia menyebutkan bahwa sebagian besar pemain yang tampil di final Piala Dunia 2026, di mana Argentina kalah 0-1 dari Spanyol, akan hadir selama jeda internasional ini.

Di sisi lain, sejumlah pemain baru diperkirakan akan mendapat kesempatan, di antaranya Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro, dan Valentin Barco.

Argentina akan bermain melawan Bolivia pada dini hari Kamis di Stadion Mario Alberto Kempes di Cordoba, kemudian menghadapi Burkina Faso pada Minggu, sebelum kembali ke Buenos Aires pada 7 Oktober untuk laga perpisahan Messi.



