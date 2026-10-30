Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan Barcelona dalam laga melawan Deportivo Alaves, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu ini di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol, yang menampilkan kehadiran Bryan Farinas di lini belakang, di tengah krisis pertahanan yang dialami tim Catalan tersebut.

Pemain muda itu hingga kini belum pernah tampil bersama tim utama, meskipun pelatih Hansi Flick yakin akan kemampuannya selama sesi latihan, dan menolak kepergiannya ke Girona pada musim panas lalu.

Sebelumnya, pelatih asal Jerman itu pernah memuji kecerdasan Farinas serta kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, dan ia juga menegaskan dalam konferensi pers yang digelar kemarin Jumat bahwa pemain itu layak mendapatkan kesempatan untuk tampil.

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Perkiraan ini muncul di tengah krisis pertahanan yang parah, setelah dipastikannya absennya Jules Kounde karena cedera di pergelangan kaki, selain Andreas Christensen, Eric Garcia, dan Xavi Espart.

Di sisi lain, surat kabar "AS" menegaskan bahwa Flick belum memulihkan satu pun dari para pemain yang cedera menjelang laga melawan Alaves, sementara "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pelatih itu telah mencoba Farinas di posisi bek kanan selama sesi latihan, dengan kehadiran Joao Cancelo di sisi kiri.

"Marca" memperkirakan Hansi Flick akan memulai laga dengan susunan berikut: Joan Garcia, Bryan Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Raphinha.

Barcelona menjalani pertandingan ini dalam posisi memuncaki Liga Spanyol dengan koleksi 27 poin, sementara Alaves menempati peringkat ketujuh dengan 12 poin.

Tim Catalan itu berupaya bangkit dari dua kekalahan beruntun, atas Paris Saint-Germain (4-2) di Liga Champions Eropa, dan di tangan Real Madrid di LaLiga (2-1).