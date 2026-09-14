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Wahbi menentukan waktu pengumuman skuad Maroko untuk menghadapi Gabon dan Lesotho

Morocco
Africa Cup of Nations Qualification
M. Ouahbi
Maroko

dalam kualifikasi Piala Afrika

Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko mengumumkan pada hari Senin ini jadwal pengungkapan daftar final timnas Maroko, sebagai persiapan menghadapi dua laga melawan Gabon dan Lesotho dalam babak kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Menurut pengumuman Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko, Mohamed Ouahbi, direktur teknik timnas Maroko, akan menggelar konferensi pers pada hari Kamis mendatang di ruang seminar Kompleks Sepakbola Mohammed VI, mulai pukul 11.00 pagi waktu GMT+1, untuk mengungkapkan daftar pemain yang dipanggil.

Timnas Maroko akan mengawali perjalanannya di babak kualifikasi dengan menghadapi Gabon pada hari Jumat 25 September, di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di kota Rabat, pada matchday pertama kualifikasi Afrika.

Timnas Maroko akan bertandang ke markas Lesotho pada 29 September, di kota Bloemfontein, Afrika Selatan, dalam matchday kedua babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Kedua laga tersebut menjadi awal perjalanan timnas Maroko di babak kualifikasi, di mana Mohamed Ouahbi berupaya memilih skuad yang akan diandalkannya pada laga melawan Gabon dan Lesotho, seiring dimulainya perjalanan menuju lolos ke turnamen benua tersebut.

Africa Cup of Nations Qualification
Morocco crest
Morocco
MAR
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Gabon
GAB
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