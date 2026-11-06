Usianya belum genap 17 tahun, tetapi ia sudah berada di ambang mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Jerman, setelah menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Liga Jerman, dan berhasil menarik perhatian Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, sehingga mendekati sebuah langkah luar biasa yang bisa menjadikannya pemain termuda ketiga yang mengenakan jersey Die Mannschaft sepanjang sejarah.

Hal ini berkaitan dengan Wael Mohya, talenta Borussia Monchengladbach, yang bersiap mendapatkan kesempatannya bersama timnas senior Jerman, setelah Klopp memanggilnya dalam daftar yang berisi enam pemain untuk mengisi posisi-posisi serang di belakang penyerang murni, meskipun usianya masih 17 tahun, menjadikannya anggota termuda di kelompok tersebut dengan selisih yang jauh.

Penampilan gemilang Mohya melawan Stuttgart, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Monchengladbach 3-2, menjadi titik balik paling menonjol dalam karirnya, setelah ia tampil memukau dan menyelamatkan timnya dari kekalahan baru di Liga Jerman, sehingga menegaskan kepada semua orang bahwa ia memiliki bakat luar biasa yang melampaui batas usianya.

Setelah mencuri perhatian bersama timnya, dan tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Jerman U-21, pemain ini menjadi pusat perhatian tim pelatih timnas senior, di mana Klopp menilai bahwa sudah tiba waktunya untuk memberinya kesempatan.

Namun, pemanggilan Mohya bukan sekadar hadiah atas penampilan gemilangnya, tetapi juga mengakhiri perebutan atas masa depan internasionalnya, setelah ia memiliki hak membela Jerman atau Maroko, karena ia lahir dari kedua orang tua berkebangsaan Maroko.

Pemain ini sebelumnya pernah berbicara tentang ambisinya membela timnas Jerman, dengan mengatakan kepada surat kabar "Bild": "Pengalaman bersama timnas U-21 merupakan langkah yang ideal bagi saya, dan tentu saja tujuan saya adalah menjadi pemain internasional bersama timnas senior suatu hari nanti. Saya akan terus bekerja sekuat tenaga, tetapi fokus saya saat ini tertuju pada Monchengladbach".

Menurut surat kabar Jerman tersebut, Federasi Sepak Bola Maroko telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pemain itu agar membela Maroko, tetapi Mohya tampaknya telah memantapkan pilihannya untuk Jerman, negara tempat ia lahir pada 31 Desember 2008.

Jika ia tampil melawan Serbia atau Belanda, ia akan menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah timnas Jerman, sekaligus mengakhiri segala perdebatan mengenai masa depan internasionalnya.

Monchengladbach nyaris kehilangan permatanya secara cuma-cuma

Perjalanan Mohya menuju tim senior tidaklah mudah, bahkan Borussia Monchengladbach nyaris kehilangan talenta mudanya tanpa imbalan.

Pemain ini lahir di kota Mettmann, dan tumbuh besar di Monchengladbach, serta memulai karirnya bersama klub SV Straelen, sebelum bergabung dengan akademi Borussia pada usia tujuh tahun.

Pada 13 Desember 2025, ia menjalani pertandingan pertamanya di Liga Jerman melawan Wolfsburg, tetapi perjalanannya hingga ke tahap ini tidaklah pasti, setelah kontraknya dengan akademi klub berakhir pada Juni 2025, dan ia tetap tanpa kontrak selama beberapa hari, di tengah fokus manajemen saat itu pada masa depan Kilian Sauck.

Campur tangan Direktur Eksekutif Stefan Stegemann datang untuk menyelamatkan klub dari kehilangan talenta luar biasa, setelah ia terkesan dengan potensi pemain itu selama turnamen Liga Pemuda U-17, di mana ia tampil gemilang melawan Bayern Munich, dan mencetak dua gol, sebelum menambahkan satu gol lagi di final melawan Leipzig.

Kurang dari 18 bulan kemudian, nilai pasar Mohya mencapai sekitar 17 juta euro, dengan nilainya yang terus meningkat, menjadikannya salah satu talenta paling diincar di benua Eropa.

Klub-klub besar, termasuk Bayern Munich, memantau perkembangan pemain ini dari dekat, tetapi pelatih Monchengladbach, Alexander Blessin, menegaskan bahwa ketenaran tidak mengubah kepribadiannya, dengan mengatakan: "Saya tidak merasa ia mengalami perubahan apa pun dalam kesadaran atau kepribadiannya, ia tetaplah Wael".

Dari mengasuh anak hingga mimpi menjadi bintang

Meskipun gelora besar mengelilingi namanya, Mohya tetap mempertahankan kesederhanaannya, sebab beberapa bulan lalu ia masih bekerja di sebuah sekolah dasar, dalam program pengasuhan anak setelah jam sekolah berakhir.

Pemain ini mengungkapkan pada Januari lalu bahwa ia telah sepakat dengan kedua orang tuanya untuk menjalani satu tahun sukarela melayani masyarakat, yang dimulainya pada musim panas, dengan tujuan memperoleh sertifikat kualifikasi untuk masuk ke sekolah teknik tingkat lanjut.

Selama pengalaman tersebut, ia mendapatkan julukan lucu yang masih melekat padanya di dalam ruang ganti Borussia, yaitu "Waffel", setelah seorang anak perempuan berusia enam tahun tidak mampu mengucapkan namanya, sehingga memanggilnya dengan julukan itu alih-alih Wael.

Pemain ini mengatakan kepada surat kabar "Bild": "Ada seorang gadis kecil yang tidak bisa mengucapkan nama depan saya, sehingga ia selalu memanggil saya Waffel, dan sejak saat itu julukan tersebut melekat pada saya".

Mohya memiliki hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya, yang mengurus urusan olahraga dan keuangannya bekerja sama dengan agensi "CAA Stellar", hingga ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui nilai gajinya di dalam klub, dengan menjelaskan: "Kedua orang tua saya mengurus segalanya, saya mendapatkan uang saku bulanan dan menjalani kehidupan yang baik".

Jutaan menantinya, tetapi prioritasnya adalah Gladbach

Gaji tahunan Mohya, termasuk bonus, masih kurang dari satu juta euro, tetapi kontraknya yang berlaku hingga tahun 2028 berpeluang diperpanjang dengan kenaikan finansial yang besar.

Berbagai prediksi menyebutkan kemungkinan gajinya mencapai sekitar dua juta euro jika kontraknya diperbarui dengan Borussia, dalam sebuah langkah yang bisa menjadi awal babak finansial baru dalam karirnya.

Meskipun klub-klub besar Eropa menaruh minat besar, pemain ini tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi, sebab fokusnya saat ini tertuju pada membantu Monchengladbach melewati kesulitan-kesulitannya, sementara klub lebih memilih mempertahankan permatanya hingga keadaannya membaik, sebelum memikirkan untuk menjualnya dengan nilai yang besar.

Demikianlah Wael Mohya dalam waktu singkat berubah dari talenta yang tak dikenal yang nyaris meninggalkan klubnya secara cuma-cuma, menjadi salah satu nama paling menonjol yang sedang naik daun di Jerman, dan kandidat untuk memasuki sejarah internasional, dalam sebuah kisah yang memadukan bakat dini, kerendahan hati, dan perebutan atas masa depan.