Publik Jerman menanti langkah-langkah awal di era Jurgen Klopp, untuk mengetahui apakah perubahan akan menyentuh sosok kapten timnas Jerman atau hanya terbatas pada aspek teknis.

Klopp resmi menangani timnas Jerman pekan lalu setelah kepergian Nagelsmann, yang mengakhiri tugasnya menyusul tersingkirnya Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat kekalahan atas Paraguay melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1.

Meski Klopp belum memastikan sosok kapten timnas dalam konferensi pers perdananya, dan hanya menegaskan bahwa seluruh pemain akan mendapat kesempatan membela Jerman, direktur olahraga timnas Jerman, Rudi Voller, menepis kemungkinan terjadinya perubahan dalam urusan ini.

Voller mengatakan dalam Konferensi Pelatih Internasional di kota Mainz: "Saya berharap Joshua Kimmich akan tetap menjadi kapten timnas. Ia telah membuktikan dalam banyak pertandingan internasional bahwa ia adalah pemimpin sejati dan kapten yang hebat, dan saya tidak bisa membayangkan terjadinya perubahan besar dalam posisi ini."

Ia menambahkan: "Kita semua menyimak apa yang dikatakan Klopp, dan tampaknya ia tidak memiliki rencana berbeda dalam hal ini."

Kimmich mengenakan ban kapten Jerman sejak Ilkay Gundogan pensiun dari sepak bola internasional usai Piala Eropa 2024, dan ia telah menjalani 114 pertandingan berseragam timnas.

Klopp diperkirakan akan memulai perjalanan resminya bersama Jerman pada jeda internasional yang berlangsung antara September dan Oktober, di mana timnas Jerman menghadapi Belanda pada 24 September, lalu menjamu Yunani tiga hari berselang, sebelum menghadapi Serbia, kemudian laga tandang melawan Yunani pada 4 Oktober dalam ajang UEFA Nations League.

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