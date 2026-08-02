Dušan Vlahović, penyerang tim nasional Serbia, terus menjalankan strategi penuh risiko demi pindah ke Barcelona pada musim panas ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Vlahović dan orang-orang di sekitarnya mencermati perkembangan bursa transfer klub Catalan itu dengan hati-hati, karena yakin memiliki peluang untuk menandatangani kontrak dengan Barcelona pada akhirnya.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa sejak hampir sebulan lalu, Vlahović memegang tawaran finansial besar dari Beşiktaş untuk mendapatkan jasanya, di mana klub Turki tersebut menawarinya lebih dari lima juta euro sebagai bonus tanda tangan, dengan gaji tahunan sebesar delapan juta euro bersih untuk setiap musim dari dua musim yang akan ia tandatangani, sebuah tawaran yang tidak bisa disamai oleh klub lain mana pun dari sisi ekonomi.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Vlahović meminta tenggat waktu yang wajar untuk memberikan jawaban, sebelum akhirnya menerima ultimatum dari Beşiktaş, namun sang penyerang Serbia itu meminta lebih banyak waktu.

Kesepakatan tersebut belum batal hingga saat ini karena permintaan pelatih Italia Beşiktaş, Vincenzo Italiano, kepada manajemen klubnya agar bersabar dan tenang, mengingat ia pernah melatih Vlahović pada periode terbaiknya di Fiorentina, dan ia benar-benar yakin bahwa pemain itu akan memberi perbedaan bagi timnya.

Para perwakilan Vlahović menawarkan jasa pemain tersebut kepada Barcelona pada awal bursa transfer, tetapi klub Catalan itu menjelaskan secara tegas kepada mereka bahwa ia bukan prioritas, dan tuntutan finansialnya pun tidak mendapat persetujuan, karena ia meminta bonus tanda tangan senilai 10 juta euro dan gaji tahunan bersih sebesar 8 juta euro.

Opsi ini benar-benar tersingkir karena manajemen olahraga dan pelatih Hansi Flick selalu memberikan prioritas kepada penyerang Argentina Julián Álvarez dan akan berjuang untuk merekrutnya.

Vlahović menurunkan tuntutan finansialnya yang sebelumnya seiring berjalannya waktu dan setelah perpisahan finalnya dengan Juventus, di mana ia menurunkan syarat-syaratnya demi Barcelona agar sesuai dengan batas anggaran klub Catalan itu.

Meskipun demikian, penyerang Serbia itu harus menunggu, karena namanya masih tergeletak di atas meja tanpa adanya langkah maju dari pihak klub Catalan, di tengah keraguan tentang kesediaan manajemen Barcelona untuk mengambil langkah ini, terutama karena mereka melihatnya sebagai penyerang dengan keterampilan tinggi, tetapi masalah fisiknya belakangan ini serta gaya bermainnya menimbulkan banyak keraguan.

Vlahović terus berpegang pada harapan meskipun strateginya berisiko, karena Beşiktaş bisa saja memutuskan untuk menarik tawarannya sehingga sang pemain akan tanpa tujuan, di mana manajemen Turki itu memberinya tenggat hingga 10 Agustus, dan ia untuk saat ini mengambil risiko dengan menunggu penentuan nasibnya.