Di tengah antusiasme yang tinggi menjelang pertandingan perempat final Liga Champions, bintang Portugal Vitinha menegaskan bahwa Paris Saint-Germain akan menghadapi leg pertama melawan Liverpool, besok Rabu, dengan penuh keyakinan.

Pemain asal Portugal itu menekankan bahwa semangat kebersamaan tim dan kepemimpinan Ousmane Dembélé akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan Eropa yang sulit ini.

"Dembélé sudah memiliki jiwa kepemimpinan secara alami bahkan sebelum ia menjadi kapten resmi musim lalu," kata Vitinha dalam konferensi pers pra-pertandingan.

Dia menambahkan: "Apa yang ditunjukkan Dembélé di lapangan menular ke pemain lain seperti virus, dia adalah pemimpin alami, dan setelah memenangkan Ballon d'Or, posisinya semakin istimewa, namun sifat ini sudah ada dalam dirinya sejak awal."

Mengenai prediksi Paris Saint-Germain akan mengalahkan Liverpool, Vitinha mengatakan: "Kalianlah yang memberi julukan 'favorit' pada tim-tim, dan seperti yang kalian katakan tentang Liverpool musim lalu, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa."

Dia melanjutkan: "Kami memahami sepak bola dengan baik, dan kalian juga, tidak ada favorit sejati dalam pertandingan seperti ini. Meskipun kondisi Liverpool tidak ideal musim ini, mereka tetap tim besar yang memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi."

Vetina juga menyinggung mantan rekan setimnya, Iktiki, dengan mengatakan: "Dia orang yang luar biasa, dan saya sangat menikmati tahun ketika kami bermain bersama."

Dia menambahkan: "Dia memiliki potensi besar, tapi sayangnya konteksnya tidak cocok untuknya saat itu. Hari ini dia berhasil membalikkan keadaan untuk keuntungannya dan saya senang dengan perkembangannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, kecuali untuk dua pertandingan besok."