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Penyerang Palmeiras asal Brasil, Vitor Roque, melontarkan kritik terhadap pengalamannya bersama Barcelona. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapat dukungan dari pelatih Xavi Hernandez selama berada di tim Catalan tersebut dan menegaskan bahwa komunikasi dengannya sangat terbatas.

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Roque, yang kini berusia 21 tahun, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol AS bahwa ia menghadapi kesulitan besar selama bulan-bulan saat mengenakan seragam Barcelona. "Terkadang, mendapatkan dukungan dari pelatih itu penting, tetapi saya tidak mendapatkannya ketika pindah ke Barcelona. Hampir tidak ada yang berbicara dengan saya, Anda mengerti?" jelasnya.

Penyerang asal Brasil yang saat ini membela Palmeiras itu tengah bersiap menghadapi Estudiantes di final Copa Libertadores. Ia juga mengenang kembali detail pengalamannya bersama klub Catalan tersebut, yang tidak lepas dari berbagai kesulitan.

"Tigrinho" bergabung dengan Barcelona pada Januari 2024, ketika usianya baru 18 tahun, setelah klub Catalan itu bergerak cepat menuntaskan transfernya. Namun, proses adaptasinya bersama tim sudah terganggu sejak awal oleh masalah fisik yang ia alami.

Mengenai masa itu, Roque berkata: "Saya pindah ke Barcelona saat berusia 18 tahun. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, tetapi pengalaman itu agak sulit."

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Penyerang asal Brasil itu mengungkapkan bahwa ia tiba di Barcelona dalam kondisi mengalami cedera ligamen antara tulang tibia dan fibula, yang dideritanya saat masih membela Athletico Paranaense. Ia menambahkan bahwa seharusnya ia menjalani operasi sebelum berangkat ke Spanyol.

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Mengenang penderitaannya akibat cedera tersebut, ia menambahkan: "Saya datang dengan rasa sakit yang sangat parah. Selama periode itu, saya menjalani fisioterapi dan berusaha mencapai kondisi fisik terbaik, tetapi pada akhirnya kami tidak berhasil. Saya tidak mampu menampilkan level permainan yang dibutuhkan dalam sepak bola."

Roque juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai kurangnya kesabaran terhadap pemain muda asal Amerika Selatan yang datang ke kompetisi Eropa. Ia mencontohkan kasus Franco Mastantuono dan Endrick untuk menegaskan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

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"Orang-orang berpikir bahwa ketika kami datang, kami harus langsung bermain 100 persen, mengerahkan segalanya dan menampilkan permainan terbaik kami. Namun, kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Kami membutuhkan kesabaran," jelasnya.

Senada dengan itu, "Tigrinho" menegaskan bahwa pindah ke negara baru dan menghadapi bahasa yang berbeda tanpa dukungan yang memadai membuat tugas para pemain muda semakin berat.

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"Terkadang, kami tidak mendapatkan waktu yang kami butuhkan untuk beradaptasi. Kami masih sangat muda, dan mempelajari bahasa baru adalah hal yang sangat sulit," lanjutnya.

Meski menghadapi berbagai kesulitan selama di Barcelona, Vitor Roque menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap klub tersebut. Ia mengakui bahwa apa yang terjadi masih menyisakan "sedikit penyesalan", tetapi ia menegaskan telah memaafkan semua pihak dan kini bahagia di Palmeiras.

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Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya belajar bahwa apa pun yang terjadi, kami harus terus bekerja dan berusaha keras, serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kami, sekecil apa pun kesempatan itu terkadang. Sekarang kami harus menulis kisah baru."