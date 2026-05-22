Vitesse mencetak terobosan besar dalam upaya menyelamatkan klub

Vitesse telah mengambil langkah penting menuju stabilitas finansial dan tata kelola. Setelah penilaian yang berlangsung selama berbulan-bulan, Komisi Lisensi KNVB telah menyetujui perubahan kepemilikan di klub asal Arnhem tersebut, sehingga akuisisi oleh Sterkhouders B.V. dapat diselesaikan secara resmi.

Dengan persetujuan tersebut, Sterkhouders B.V. mendapat izin untuk mengambil alih 75,1 persen saham Vitesse. Lima pengusaha regional telah bersatu dalam kendaraan investasi ini: Robert Kramer, Nathan Wolf, Arthur Leenders, André van Ginkel, dan Ronald Ruijtenberg.

Namun, persetujuan ini disertai dengan syarat. Penyerahan saham harus sepenuhnya diselesaikan paling lambat pada 15 Juni 2026. Tanggal tersebut juga berlaku sebagai batas waktu bagi klub-klub profesional untuk menyerahkan anggaran mereka untuk musim 2026/27.

Sterkhouders sudah memiliki 24,9 persen saham. Selain itu, tahun lalu telah dicapai kesepakatan dengan empat pemegang saham asing – Timo Braasch, Leon Müller, Bryan Mornaghi, dan Flint Reilly – mengenai pembelian sisa paket saham senilai 2,6 juta euro.

Dalam sebuah pernyataan, Vitesse menyebutnya sebagai pengakuan yang penting. Klub menekankan bahwa persetujuan ini merupakan kelanjutan dari proses yang dimulai pada Desember 2025 dengan diajukannya permohonan perubahan kepemilikan. Menurut Vitesse, keputusan ini menegaskan kepercayaan terhadap komitmen Sterkhouders untuk masa depan klub yang berakar di lokal dan dapat diandalkan.

Selain itu, Vitesse menyatakan bahwa dengan struktur pemegang saham baru ini, klub dapat melanjutkan arah yang telah ditetapkan. Pihak Arnhem menyebut pemegang saham yang terlibat ini sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan klub dan menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diungkapkan melalui keputusan Komisi Lisensi.

Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan transaksi secara resmi di hadapan notaris. Uang pembelian telah ditransfer ke rekening escrow notaris. Segera setelah dokumen-dokumen yang diperlukan ditandatangani, seluruh saham akan secara definitif menjadi milik Sterkhouders B.V.

Walikota Ahmed Marcouch juga menyambut gembira berita ini. “Akhirnya Vitesse kembali ke tempat yang seharusnya: di tangan kota dan wilayah kami. Di tangan para pendukung sejati Vitesse,” tulis Marcouch, yang mengucapkan terima kasih kepada Sterkhouders dan para pendukung atas upaya mereka. “Yang gigih akan menang. Menuju masa depan yang cerah bagi tim kuning-hitam.”