Virgil van Dijk tampil emosional di depan kamera usai Belanda - Serbia

Virgil van Dijk tidak sepenuhnya bisa mengendalikan emosinya setelah Belanda - Serbia (2-1). Kapten Belanda itu menjalani penampilan internasionalnya yang ke-100 dan tonggak indah tersebut sangat berarti baginya, seperti ia ungkapkan di depan kamera NOS.

Legenda Liverpool berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa ia menyampaikan ucapan terima kasih di ruang ganti. "Saya sangat berterima kasih kepada skuad, kepada staf, dan para anggota staf yang pernah bekerja sama dengan saya di masa lalu."

"Namun pada akhirnya, saya paling berterima kasih kepada keluarga saya, yang malam ini juga hadir. Malam yang spesial, sebuah tonggak yang indah, dan tentu sesuatu yang sangat saya banggakan."

"Tadi saya sempat cukup kesulitan di ruang ganti dan saya memang cukup emosional, harus saya akui. Terutama pada momen-momen seperti ini, saya rasa memang tidak mudah," kata Van Dijk yang terlihat emosional.

"Tapi saya sangat bersyukur. Ini malam yang indah. Seratus pertandingan adalah tonggak yang indah, tetapi tidak akan berhenti di angka seratus. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan. Rasanya terlalu jauh untuk sekadar saya bayangkan saat masih muda."

Pelatih timnas Xavi Hernández juga menceritakan apa yang ia sampaikan di ruang ganti tentang dan untuk Van Dijk. "Saya mengatakan bahwa dia adalah teladan. Bahwa saya sangat bangga."

"Sejak pertemuan pertama kami, dia telah melakukan pekerjaan luar biasa, untuk dirinya sendiri dan tim. Dia adalah pemimpin sejati, saya sangat bangga bisa menjadi pelatihnya," ujar Xavi.

Van Dijk sendiri dimainkan sebagai bek tengah kanan, untuk memberi ruang di sisi kiri favoritnya kepada bek dadakan Teun Koopmeiners. Menurut Hans Kraay junior, itu juga merupakan kali terakhir mereka membentuk duet di jantung pertahanan.



