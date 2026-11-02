Virgil van Dijk mendapat balasan setimpal dan diserang pemain Arsenal di Instagram

Piero Hincapie menyindir Virgil van Dijk seusai pertandingan Liverpool melawan Arsenal di Anfield pada Minggu malam. Bek Arsenal itu mengunggah foto di Instagram dengan tulisan "Saya tidak lupa...".

Pada 8 Januari tahun ini, Liverpool dan Arsenal bertemu di Emirates Stadium. Suasana memanas pada hari itu, dan setelah pertandingan Van Dijk mengunggah sesuatu di Instagram.

Ia mengunggah foto lengan jerseynya, yang saat itu masih menampilkan logo emas Liga Primer. Juara Liga Primer musim sebelumnya memang berhak mengenakan logo emas di lengan jersey.

Tahun ini, Arsenal pun bermain dengan lambang singa emas di lengan jersey. Seusai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 0-1, Hincapié mengunggah foto lengan jerseynya disertai tulisan "Saya tidak lupa...", yang jelas merujuk pada unggahan Van Dijk setahun sebelumnya.

Hincapie sendiri harus puas duduk di bangku cadangan. Bek asal Ekuador itu masuk menggantikan Christos Tzolis sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir.