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Marciano Vink sama sekali tidak terkesan dengan Belanda U-21, yang meraih tiket Piala Eropa U-21 meski kalah 2-3 dari Denmark U-21. "Sebenarnya permainan mereka sangat buruk," kata analis ESPN itu seusai laga play-off di Almere.

Vink terutama terkejut dengan cara Belanda U-21 bertahan. "Secara defensif, mereka memang sangat buruk. Mereka benar-benar beruntung tidak harus menjalani perpanjangan waktu atau bahkan gagal lolos. Jangan tanya bagaimana mereka bisa lolos, terkadang permainan mereka cukup mengejutkan."

Kurangnya upaya para pemain untuk turun membantu pertahanan juga membuat Vink kesal. "Pada satu titik, saya sampai marah dan berteriak-teriak. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya sama sekali tidak habis pikir."

"Mereka bisa berlari kencang ke depan. Seperti Daal dan Van Bergen. Tapi saat harus membantu bertahan, mereka justru berjalan lamban," kata Vink, yang keheranan melihat dua pemain Belanda U-21 itu.

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Meski melontarkan kritik keras, Vink senang Belanda U-21 meraih tiket Piala Eropa U-21. "Pada siklus sebelumnya, mereka tampil sangat baik di kualifikasi, tetapi justru buruk di Piala Eropa U-21. Semoga kali ini kebalikannya."

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Belanda U-21 menjalani malam yang sulit di Almere setelah sempat tertinggal 0-2 dan 1-3. Berkat gol Van Bergen dan Devin Haen, mereka tetap berhasil lolos ke Piala Eropa U-21.

Laga itu tidak diperkirakan akan berlangsung sulit. Tim asuhan Michael Reiziger baru saja menang 0-3 di Denmark pekan lalu.

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Piala Eropa U-21 akan digelar pada 16 Juni hingga 3 Juli 2027 di Albania dan Serbia.

Undian putaran final musim panas tahun depan akan berlangsung pada 29 November. Seremoninya akan digelar di Beograd.