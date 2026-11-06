Owen Wijndal tampaknya tengah bangkit bersama Ajax. Bek kiri itu sebelumnya nyaris meninggalkan Amsterdam, tetapi kini menjadi pemain inti di bawah Míchel Sánchez. Bahkan, mulai terdengar pembicaraan mengenai kemungkinan dirinya kembali ke timnas Belanda.

Ajax mengeluarkan 10 juta euro untuk mendatangkan Wijndal pada 2022. Pada tahun pertamanya di Amsterdam, ia cukup sering mendapat kesempatan bermain. Namun, menit bermainnya terus berkurang hingga akhirnya ia dipinjamkan ke Royal Antwerp FC.

Setelah kembali ke Ajax, Wijndal harus menerima kenyataan bahwa Jorrel Hato lebih diutamakan di posisi bek kiri. Kepergian Hato ke Chelsea membuka kembali peluangnya, tetapi kedatangan Caio Henrique dan Jofre Torrents membuat perannya tampak sudah berakhir. Ia terlihat akan hengkang pada musim panas lalu, tetapi transfer itu tidak pernah terwujud.

Beberapa bulan kemudian, Wijndal kini menjadi pilihan tetap di lini pertahanan Ajax. Ia baru-baru ini tampil mengesankan saat bertandang ke markas FC Groningen. Saat menghadapi FC Midtjylland (1-6), sang bek turut berperan penting lewat satu gol dan satu assist.

Marciano Vink pun memuji Wijndal dalam Voetbalpraat . "Ia sempat dianggap tidak terpakai dan boleh pergi. Ia berlatih bersama Jong Ajax untuk menjaga kebugaran. Namun, dari situ terlihat apa yang bisa terjadi jika seseorang tetap percaya pada dirinya sendiri."

Para suporter Ajax yang turut bertandang bahkan meneriakkan "Wijndal masuk timnas Belanda" saat kemenangan besar pada Kamis di Liga Konferensi. "Begitulah gilanya sepakbola," simpul Vink, yang mengetahui bahwa Wijndal terakhir kali membela timnas Belanda pada 2021.

"Yang ia tunjukkan sekarang adalah energi yang sangat besar. Sudah lama ia tidak seperti itu. Sempat muncul pertanyaan apakah Youri Baas perlu ditempatkan di posisi itu. Caio Henrique sudah datang, tetapi ia juga belum sepenuhnya menjadi solusi," kata analis tersebut.

Wijndal kini menjalani tahun terakhir kontraknya bersama Ajax. Bek kiri itu belum mendengar apa pun mengenai kemungkinan kontrak baru, meski menurut pengakuannya sendiri, ia terbuka untuk bertahan lebih lama di Amsterdam.