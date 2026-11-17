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Bintang timnas Brasil, Vinicius Junior, merayakan hat-trick pertama dalam karier internasionalnya saat Brasil menang telak 7-0 atas Singapura dalam laga uji coba internasional, Selasa ini. Ia juga mengungkap alasan di balik kekesalannya setelah ditarik keluar pada babak kedua.

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Bintang Real Madrid itu, dalam pernyataannya kepada stasiun televisi Globo, mengakui bahwa level permainan lawan sangat terbatas, tetapi ia memuji cara para pemain timnas Brasil menjalani pertandingan.

"Ini pertama kalinya saya mencetak tiga gol dalam satu pertandingan dengan seragam Brasil, dan saya berharap ini menjadi yang pertama dari banyak kesempatan berikutnya," kata Vinicius.

"Kami memasuki pertandingan dengan fokus, dan kami tahu lawan berada jauh di bawah level kami, tetapi kami harus membuat pertandingan ini terasa mudah. Kami sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol. Saya senang dengan pertandingan ini dan kemenangannya, dan sekarang kami harus kembali ke klub masing-masing serta bersiap 100% pada Maret," tambahnya.

Vinicius juga membahas alasan di balik emosinya serta isyarat yang ia tujukan kepada staf pelatih saat diganti pada babak kedua. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah sepakat untuk keluar lapangan, tetapi ia merasa dalam kondisi bagus selama pertandingan dan ingin terus bermain melawan tim Asia tersebut.

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"Ya, saya sudah sepakat untuk bermain 15 atau 20 menit tambahan, dan saya ingin tetap berada di lapangan, tetapi Alan perlu turun bermain dan menjalani laga pertamanya," lanjut bintang Real Madrid itu.

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"Semua orang ingin bermain dan menjalani laga pertamanya, karena ini adalah masa persiapan. Semua pemain sudah berlatih bersama pelatih, semuanya sudah ikut bermain dalam pertandingan, dan kami harus mulai menyiapkan skuad timnas untuk Copa America, yang waktunya sudah semakin dekat," ujarnya.

Carlo Ancelotti dijadwalkan kembali mengumpulkan para pemain timnas Brasil pada Maret tahun depan, dalam jeda internasional berikutnya.

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Hingga kini, belum dipastikan dua tim nasional mana yang akan dihadapi Brasil pada periode mendatang. Namun, Konfederasi Sepak Bola Brasil berencana menghadapi setidaknya satu tim Eropa, meski hal ini belum diputuskan.

Penampilan gemilang Vinicius bukan satu-satunya cerita dari pertandingan tersebut. Pelatih Carlo Ancelotti absen dari area teknis setelah diusir keluar pada laga sebelumnya melawan Jepang, karena memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan pelanggaran untuk João Gomes dalam serangan yang berujung gol kemenangan Jepang pada masa injury time.

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Raphinha juga diusir keluar dalam insiden yang sama setelah memprotes keputusan wasit. Alhasil, Ancelotti dan penyerang Barcelona itu harus menyaksikan laga melawan Singapura dari tribune, sementara asistennya memimpin tim dari bangku cadangan.