Masa depan bintang Brasil, Vinicius Junior, kini menjadi faktor paling menentukan arah kebijakan Real Madrid di bursa transfer, terutama terkait transfer pemain Pantai Gading, Yan Diomande.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", keputusan Vinicius mengenai perpanjangan kontraknya yang berakhir pada tahun 2027 akan secara langsung menentukan apakah Real Madrid akan melanjutkan langkah untuk merekrut bintang RB Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang transfernya tampak sudah pasti beberapa hari lalu, namun terhambat akibat klub Jerman itu menaikkan harga awalnya.

Real Madrid menghadapi dua skenario yang mungkin terjadi terkait Vinicius: yang pertama adalah gagalnya negosiasi dengan pemain Brasil itu dan penolakannya terhadap tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan klub, yang akan mendorong manajemen Los Blancos untuk segera menjualnya di bursa transfer musim panas demi meraih keuntungan finansial besar dari penjualannya, guna menghindari kehilangan dirinya secara gratis setahun kemudian.

Bayang-bayang Paris menghantui Los Blancos

Kemungkinan kepindahan Vinicius ke klub Prancis, Paris Saint-Germain, menjadi mimpi buruk nyata bagi manajemen Real Madrid, di mana para petinggi klub Spanyol itu khawatir klub Paris tersebut akan membalas dendam atas transfer Kylian Mbappe dengan mendapatkan bintang Brasil itu secara gratis pada tahun 2027, sambil menawarkan kontrak menggiurkan dan bonus tanda tangan yang sangat besar untuknya.

Adapun skenario kedua bergantung pada tercapainya kesepakatan akhir antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kontrak Vinicius, yang mungkin mendorong Real Madrid untuk membatalkan perekrutan Diomande, terutama di tengah tingginya tuntutan finansial dari RB Leipzig, yang bisa membebani klub secara finansial.

Skenario ini berarti Real Madrid harus mengeluarkan hampir 200 juta euro dalam kurun waktu yang sangat singkat, terbagi antara transfer Diomande dari RB Leipzig, dan transfer Rodri Hernandez dari Manchester City, yang nilainya diperkirakan sekitar 60 hingga 70 juta euro, yang tampaknya hanya soal waktu sebelum rampung.

Camavinga dan Brahim Diaz masuk daftar hengkang

Sebaliknya, Real Madrid mendapati dirinya harus menjual sejumlah pemain untuk mendanai transfer musim panasnya dan mencapai keseimbangan finansial yang diperlukan, di mana pemain Prancis, Eduardo Camavinga, berada di puncak daftar kandidat yang akan hengkang setelah kepergian Gonzalo dan kepergian Mastantuono yang sudah di depan mata.

Camavinga dianggap sebagai pilihan ideal untuk memuluskan proses transfer dan meraih keuntungan finansial besar bagi klub, mengingat nilai pasarnya yang tinggi dan minat sejumlah klub besar Eropa untuk merekrutnya.

Selain itu, Brahim Diaz, pemain internasional Spanyol yang membela timnas Maroko, mungkin juga masuk dalam daftar yang akan hengkang, terutama dengan kedatangan pemain Portugal, Bernardo Silva, dari Manchester City, serta keberadaan pemain Turki, Arda Guler, yang mendapatkan kepercayaan dari staf pelatih.