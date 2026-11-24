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Vinicius Junior akhirnya menemukan malam yang selama ini ia cari. Ia mencetak gol ke gawang PSV Eindhoven dan mendapat dukungan luar biasa dari rekan-rekan setimnya, lalu meminta maaf kepada pendukung Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, sebelum menerima gestur istimewa dari Kylian Mbappe seusai laga.

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Pemain asal Brasil itu memang membutuhkan momen seperti ini setelah melewati bulan-bulan sulit di bawah tekanan kritik dan keraguan atas performanya, ditambah siulan cemoohan dari sebagian pendukung Real Madrid.

Saat gol itu tercipta, Vinicius tidak merayakannya sendirian. Seluruh rekan setimnya mengerubungi dan memeluknya, sebuah pemandangan yang mencerminkan keinginan tim untuk mengembalikan versi terbaik pemain Brasil tersebut serta memberinya kembali kepercayaan dan dukungan yang ia butuhkan agar bisa kembali tampil menentukan.

Dalam beberapa waktu terakhir, Vinicius berubah dari salah satu bintang paling menonjol Real Madrid menjadi pemain yang terus berada di bawah tekanan di Stadion Santiago Bernabeu. Setiap kesalahan kecil kian memancing kemarahan tribune, dan setiap pertandingan menjadi ujian baru baginya.

Setelah merayakan golnya, Vinicius menghadap tribune Bernabeu dan mengangkat kedua tangannya untuk meminta maaf kepada para pendukung. Gestur itu menunjukkan bahwa ia menyadari betapa sensitifnya hubungannya dengan suporter belakangan ini, meski golnya bisa menjadi awal baru dalam hubungan tersebut.

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Namun, pesan dukungan paling kuat datang setelah peluit panjang dibunyikan. Kylian Mbappe, yang terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, menunggu Vinicius lalu memberikan penghargaan yang ia terima kepadanya, seperti dilaporkan harian Spanyol "Marca".

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Penyerang asal Prancis itu ingin berbagi sorotan malam gemilang tersebut. Kedua pemain tampil bersama sambil memegang penghargaan itu, sebelum momen tersebut ditutup dengan pelukan di antara mereka. Gestur ini membawa pesan dukungan yang jelas bagi Vinicius di saat ia berupaya memulihkan posisi dan kepercayaan dirinya di Real Madrid.

Lima Gol Gemilang Real Madrid

Real Madrid membalikkan ketertinggalan satu gol dari tamunya asal Belanda, PSV Eindhoven, menjadi kemenangan telak 5-1 dalam pertandingan yang digelar Selasa malam di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

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PSV Eindhoven unggul pada menit ke-32 lewat sang kapten, Ivan Perisic, tetapi Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui kaptennya pula, Fede Valverde.

Jude Bellingham membawa Real Madrid memimpin untuk pertama kalinya dalam laga ini lewat gol kedua pada menit ke-60, sebelum Kylian Mbappe mempertegas keunggulan tim asal Spanyol itu dengan gol ketiga pada menit ke-64. Artinya, tim mencetak tiga gol dalam waktu kurang dari seperempat jam.

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Mbappe mencetak gol keempat pada menit ke-84, kemudian Vinicius Junior melengkapi gol kelima pada menit ke-87.

Real Madrid kini menjadi pemuncak tunggal klasemen Liga Champions dengan rekor sempurna, mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan, sementara PSV Eindhoven tertahan di posisi ke-28 dengan 4 poin.

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Rentetan kemenangan Los Blancos di semua kompetisi berlanjut dengan kemenangan kesepuluh sejak kalah dari Atletico Madrid dalam derbi pada 20 September lalu, yakni 6 di liga dan 4 di Liga Champions.