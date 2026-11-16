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Pemain Brasil Vinicius Junior, bintang Real Madrid, memecah keheningan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persiapannya untuk musim ini.

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Bintang Brasil itu mengakui, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Portugal "A Bola" pada hari Senin ini, bahwa tersingkirnya timnas negaranya lebih awal dari Piala Dunia 2026 meninggalkan dampak psikologis padanya, serta mendorongnya untuk mengurangi latihan selama masa liburan, di samping kesibukannya dengan urusan perpanjangan kontrak dan minat yang ditunjukkan sejumlah klub untuk merekrutnya pada musim panas lalu.

Vinicius menjelaskan, bahwa kekecewaan yang menyusul setelah tersingkir dari Piala Dunia membuatnya lebih memilih untuk beristirahat dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarganya, alih-alih menjalani program persiapan seperti biasa, dan hal itu berdampak pada kesiapannya sebelum musim dimulai.

Pemain berusia 26 tahun itu berkata: “Saya rasa saya tidak mempersiapkan diri secara optimal setelah Piala Dunia, karena dampak dari tersingkirnya kami sangat besar bagi kami semua di Brasil. Kami tidak menyangka tersingkir begitu dini, jadi saya memanfaatkan masa liburan untuk beristirahat, bersantai, dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga, dan akhirnya saya berlatih dengan intensitas yang lebih sedikit dibandingkan yang biasa saya lakukan pada tahun-tahun sebelumnya”.

Perpanjangan kontrak saya memengaruhi awal musim saya

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Sayap asal Brasil itu tidak membatasi penyebab awal musimnya yang tersendat pada dampak tersingkir dari Piala Dunia saja, melainkan juga menunjuk bahwa negosiasi terkait perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid, serta upaya sejumlah klub untuk menghubunginya selama periode bursa transfer musim panas, turut memengaruhi awal musimnya kali ini.

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Ia berkata: “Mungkin hal itu berpengaruh pada awal musim saya. Soal perpanjangan kontrak saya dan upaya banyak klub untuk menghubungi saya musim panas lalu memang menyibukkan pikiran saya, di samping situasi di dalam Real Madrid, tetapi musim ini masih panjang”.

Vinicius mengenang kembali apa yang terjadi padanya musim lalu, saat ia hanya mencetak 5 gol hingga Desember, sebelum kemudian meningkatkan torehannya menjadi lebih dari 20 gol pada akhir musim, dan ia menilai bahwa kemampuannya untuk mengembalikan levelnya memberinya keyakinan akan kemungkinan melewati awal musim yang dialaminya saat ini.

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Ia menambahkan: “Musim lalu, saya hanya mencetak 5 gol hingga Desember, lalu saya mengakhiri musim dengan lebih dari 20 gol, sebagaimana terjadi pada musim-musim lain. Saya rasa saya sedang berupaya mempersiapkan diri dan mengembangkan level saya, karena biasanya saya selalu hadir di momen-momen krusial sepanjang musim”.

Torehan gol Vinicius bersama Real Madrid mencerminkan sulitnya awal musimnya kali ini, setelah ia hanya mencetak satu gol dalam 12 pertandingan, pada musim yang juga diwarnai hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan di Liga Spanyol.

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Cristiano dan Messi adalah pengecualian

Bintang Real Madrid itu berbicara tentang sulitnya mempertahankan level tinggi selama bertahun-tahun, dengan merujuk pada Cristiano Ronaldo asal Portugal dan Lionel Messi asal Argentina sebagai dua contoh yang luar biasa dalam hal konsistensi dan pencapaian angka-angka besar.

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Ia berkata: “Mempertahankan level setinggi ini untuk waktu yang lama adalah hal yang sangat sulit. Saya rasa Cristiano Ronaldo dan Messi adalah satu-satunya yang mampu mempertahankannya selama bertahun-tahun dan meraih angka-angka yang sama. Saya manusia dan saya membuat kesalahan, tetapi saya selalu berupaya untuk berkembang, dan saya mencoba memahami lebih banyak tentang sepak bola dan tentang kehidupan sehari-hari. Meski demikian, usia saya masih 26 tahun, dan saya pun berhak menikmati hidup sedikit juga”.