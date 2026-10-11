Vinicius Junior meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya di Real Madrid dan para pendukung tim, setelah ia diusir keluar dalam laga melawan Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos (1-0), pada hari Sabtu ini, di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Vinicius Junior menanggapi insiden pengusirannya dalam pertandingan tersebut melalui media sosial, di mana penyerang asal Brasil itu menulis pesan singkat lewat akun Instagram-nya, usai laga berakhir, setelah ia menerima kartu merah pada menit ke-72.

Winger asal Brasil itu menulis: "Kebahagiaan terus berlanjut.. Saya meminta maaf kepada tim saya dan para pendukungnya", dalam sebuah pesan yang memadukan perayaan atas kemenangan Real Madrid dengan permintaan maaf karena meninggalkan rekan-rekannya bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit pada fase krusial pertandingan.

Pengusiran Vinicius terjadi dalam salah satu momen paling kontroversial sepanjang malam itu, setelah pemain tersebut masuk sebagai pengganti pada babak kedua, sebelum ia menempatkan bola ke dalam gawang dalam sebuah momen yang tampak seolah Real Madrid mencetak gol kedua, tetapi wasit menganulir gol tersebut dengan alasan pemain itu melakukan pelanggaran terhadap salah satu bek Villarreal, dalam duel yang mendahului tembakan, setelah ia menarik rambut Saliba.

Pada momen yang sama, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius, sehingga pemain tersebut terpaksa meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti.

Penyerang asal Brasil itu meninggalkan lapangan dengan jelas marah atas keputusan wasit, dan menanggapinya dengan isyarat protes sebelum ia pergi.

Pengusiran itu memaksa Real Madrid mempertahankan keunggulan satu gol tanpa balas dengan sepuluh pemain, setelah Yan Diomande mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan pada menit ke-63.

Vinicius Junior kembali meluapkan kemarahannya tak lama kemudian, dengan membagikan unggahan baru melalui story akun Instagram-nya, di mana ia menunjukkan ketidakpuasannya atas perlakuan wasit yang menurutnya ia alami secara berulang.

Dalam unggahan tersebut muncul komentar yang berbunyi: "Pemain yang selalu mendapatkan kartu kuning dan merah adalah Vinicius, sungguh memalukan", disertai sejumlah foto dari momen-momen di berbagai pertandingan, yang menurut pemain tersebut lawan-lawannya tidak mendapatkan peringatan padahal mereka melakukan tekel terhadapnya atau melancarkan pukulan kepadanya.



