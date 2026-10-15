Vinicius Junior, bintang Real Madrid, menanggapi sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepadanya, sekaligus melontarkan kritik langsung kepada para pengadil di LaLiga.

Pernyataan Vinicius muncul setelah komite kompetisi memutuskan untuk menghukumnya larangan bermain selama 4 pertandingan, sanksi yang membuat pemain tersebut marah, terutama karena ia baru mengetahui keputusan itu saat tiba di stadion sebelum menghadapi Roma, Rabu malam, pada laga pekan kedua fase liga Liga Champions.

Bintang Brasil itu mengatakan dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "Marca": "Saya pikir sanksi itu dijatuhkan pada waktu yang buruk. Mereka punya kesempatan sepanjang hari untuk mengumumkan keputusan tersebut, tetapi saya baru mengetahuinya saat tiba di stadion. Aturannya baru, dan para pejabat LaLiga selalu datang untuk menjelaskan perubahan-perubahan baru kepada kami, tetapi mereka tidak menjelaskan aturan ini secara khusus kepada kami."

Ia menambahkan: "Saya tidak pernah melakukan tindakan kasar terhadap pemain lain. Saya sering menjadi korban pelanggaran keras, namun saya merasa para pengadil dengan mudah mengeluarkan kartu untuk saya."

Vinicius kritik perlakuan para pengadil terhadapnya

Vinicius menyinggung apa yang ia nilai sebagai perlakuan yang menyudutkan dirinya dari suporter tim-tim rival dan para pengadil, dengan menjelaskan bahwa ia memahami cemoohan dari tribune, tetapi ia tidak menemukan penjelasan atas apa yang ia anggap sebagai ketidakseimbangan dalam cara para pengadil menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang ia alami.

Ia mengatakan: "Wajar jika suporter tim-tim rival melontarkan cemoohan kepada saya, karena saya ada di sana untuk mencetak gol ke gawang tim mereka, tetapi saya tidak memahami sikap para pengadil."

Ia menambahkan: "Saya melihat statistik yang menyebutkan bahwa saya telah menjadi korban 500 pelanggaran dibanding lima kartu merah, serta sejumlah kartu kuning yang tidak ditentukan, sementara kartu kuning selalu menjadi bagian saya. Saya tidak memahami hal itu."

Vinicius menegaskan perlunya melindungi para pemain yang bermain dengan cara berbeda di dalam lapangan, dengan menyebut Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid, sebagai pemain-pemain yang juga semestinya dilindungi.