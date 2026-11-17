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Timnas Brasil menampilkan permainan menyerang yang impresif saat menghadapi Singapura dalam laga uji coba yang mempertemukan kedua tim pada Selasa hari ini di Stadion Nasional Singapura. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Brasil 7-0, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyongsong agenda mendatang.

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Pertandingan ini digelar dalam rangka jeda internasional bulan November, di mana Brasil yang ditangani pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, berupaya bangkit dan meraih kemenangan meyakinkan setelah kalah 3-2 dari Jepang pada laga sebelumnya.

Brasil tampil jauh lebih unggul sejak menit-menit awal dan langsung menguasai jalannya pertandingan. Mereka memanfaatkan pergerakan cepat Vinicius Junior, Endrick, dan Estevao, dengan dukungan Bruno Guimaraes di lini tengah, sehingga tuan rumah kesulitan meredam serangan yang datang bertubi-tubi.

Vinicius Menggila

Vinicius Junior membuka keunggulan pada menit kesembilan. Ia memanfaatkan umpan Bruno Guimaraes dan melepaskan tembakan kaki kiri ke dalam gawang, membawa negaranya unggul cepat.

Bintang Real Madrid itu kembali menggandakan skor pada menit ke-15 setelah menerima umpan Endrick dan menuntaskan serangan dengan tembakan yang berbuah gol. Ia kemudian melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-21 lewat umpan Estevao, membuat Brasil berada dalam posisi sangat nyaman di babak pertama.

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Dominasi Brasil tidak berhenti sampai di situ. Endrick menambah gol keempat pada menit ke-31 lewat tembakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti, menyambut umpan Estevao. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan tim tamu 4-0, mencerminkan jurang kualitas lini serang yang begitu lebar di antara kedua tim.

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Pesta Gol Berlanjut

Memasuki babak kedua, Brasil terus melancarkan tekanan dan tidak memberi lawan kesempatan untuk kembali ke dalam permainan. Estevao menambah gol kelima pada menit ke-51, sementara trio lini serang Brasil terus merepotkan pertahanan Singapura.

Pada menit ke-65, Rayan memperbesar keunggulan Brasil lewat gol keenam setelah memanfaatkan umpan rekannya, Alan. Singapura pun menghadapi misi yang nyaris mustahil untuk memperkecil ketertinggalan, mengingat Brasil terus menguasai bola dan menciptakan peluang.

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Gol ketujuh tercipta pada menit ke-74, ketika Raul bin Suhaimi secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri dalam salah satu serangan Brasil. Skor pun menjadi 7-0, menegaskan dominasi mutlak tim tamu.